Bronce histórico del Marineda en la Copa Gallega de clubes

Los integrantes del Marineda, con el trofeo de tercer clasificados Mónica Guede

El Marineda Atlético consiguió el pasado fin de semana en Ourense la tercera posición en la Copa Gallega absoluta de clubes en pista cubierta de atletismo en categoría masculina, un podio al que no se subía ningún equipo de la ciudad desde 1991, cuando el Atletismo Coruña se proclamó campeón de la competición. Los pupilos de José Vicente Veiga fueron terceros con 75 puntos por detrás de la Gimnástica de Pontevedra, primero con 101 puntos y del Celta, segundo con 95. En mujeres se llevó el título el Ourense (89) por delante de Gimnástica (78) y Celta (66).

Los mejores resultados del Marineda correspondieron a las victorias de Eloy García y Antón Cillero en 200 y 60 metros respectivamente. También subieron al podio Mario Marques (pértiga), Unai Loureiro (triple salto) y Javier Picos (800), los tres para recoger el bronce, además de la plata del relevo de 4x400 metros que corrieron Iago Martínez, Mauro Seguín, Martín Bazán y David Vaamonde.

En la cita también participaron otros equipos coruñeses como el Coruña Comaca y el Sada, octavo y noveno en hombres, y el Sada y el Riazor Coruña, quinto y séptimo en mujeres. Destacaron el oro de Daniel Salgueiro en 400 y la plata de Sebastián Bascoy en 200, así como las platas de Lía Loureiro en triple y Adriana Castiñeira en altura.