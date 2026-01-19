Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Atletismo

A Coruña acogerá en 2027 el Campeonato de España de Ruta

La cita engloba las pruebas de milla, 5K y medio maratón

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/01/2026 14:51
Edición de 2023 de la C21
Edición de 2023 de la C21
Patricia G. Fraga
A Coruña da un paso más para afianzarse como una ciudad comprometida con el deporte en general y el atletismo en particular. La urbe herculina será la sede el próximo año 2027 del Campeonato de España de Ruta, que engloba las pruebas de milla, 5K y medio maratón, según lo ha decidido en Junta de Gobierno la Real Federación Española de Atletismo.

Salida de la C21 en 2025

La media maratón de A Coruña 2026 acabará en María Pita

Más información

"Esta designación é froto do traballo levado a cabo polo Goberno de Inés Rey na busca de mellorar as nosas probas deportivas propias e, sobre todo, as vinculadas co atletismo", expresó tras conocer la noticia el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. El edil añadió que estas pruebas "reafirman que A Coruña é unha cidade idónea para a celebración de grandes competicións deportivas".

Las fechas del Campeonato de España de Ruta 2027 se conocerán próximamente, ya que se determinarán en función de las distintas citas internacionales. La prueba coruñesa atraerá a los mejores atletas a nivel nacional, que buscarán firmar las marcas necesarias para competir a nivel mundial.

Este 2026 también habrá medio maratón en A Coruña, como viene siendo habitual. Se celebrará el 1 de marzo y ya ha superado las 2.800 personas inscritas teniendo en cuenta la prueba principal de 21 kilómetros (cerca de 2.000) y la complementaria de cinco (más de 800). Las inscripciones estarán abiertas hasta el día hasta el 22 de febrero a través de este enlace.

