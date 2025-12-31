San Silvestre Coruña, la última carrera del año

Imagen de la llegada de la San Silvestre Coruña 2024 Archivo DXT Campeón

La cuenta atrás ha finalizado y hoy, por fin, será el día en que se celebre una nueva edición de la San Silvestre Coruña. En esta ocasión serán más de seis mil las personas de todas las edades que se echen a las calles de la ciudad a lo largo de la tarde para competir en las distintas categorías y modalidades que la organización ha puesto a disposición de los participantes del evento.

La falta de viento amarga el estreno de la regata San Silvestre Más información

La San Silvestre Coruña colgó el cartel de ‘no hay dorsales’ hace ya varios días en la categoría absoluta, una vez más antes del cierre de inscripciones. Todas aquellas personas que la consiguieron formalizar a tiempo ya deberían contar tanto con su número y su camiseta oficial de la carrera, ya que la organización puso en los últimos días a su disposición en la Casa del Agua un stand para su recogida. Por ello, todo debería estar listo para que a las 16.00 horas se dé el primer pistoletazo de salida de la tarde en el paseo del Parrote con la categoría Infantil A (1.200 metros), a la que seguirán Infantil B (600 metros), Infantil C (200 metros) y Chupetes (100 metros) sobre un circuito cerrado.

Desde ese mismo punto saldrá a las 17.00 horas la carrera de categoría absoluta, así como la andaina, la CanSilvestre y la marcha nórdica. La salida estará dividida en cajones o tramos de participación: en el más adelantado, el A, saldrán aquellos corredores que hayan acreditado un tiempo inferior a 31 minutos en una de las ediciones anteriores de la San Silvestre Coruña; en el B saldrán el resto de corredores y los participantes de la andaina; después lo harán los participantes de la CanSilvestre y, por último, echarán a andar los integrantes del evento de marcha nórdica.

El recorrido de la categoría absoluta será el mismo que el de la pasada edición, contando con una distancia total de alrededor de siete kilómetros y medio. La salida estará ubicada en el Parrote, en la sección más cercana a Puerta Real. Desde allí se correrá hacia los Cantones para girar por rúa Nova y salir al paseo marítimo una vez se alcance el Obelisco. La carrera bordeará el mar durante el resto de su recorrido, pasando por el acuario hasta llegar a la altura de la Torre de Hércules. Los participantes pasarán por la base del monumento patrimonio de la Humanidad y proseguirán el recorrido por la parte trasera de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias hacia el barrio de Adormideras, el cual recorrerán parcialmente para pasar por la playa de San Amaro antes de regresar al paseo marítimo. Se continuará esta senda hacia el Castillo de San Antón y llegar finalmente, de nuevo, al paseo del Parrote, con la línea de meta coincidiendo con la de la salida una vez más.

Recorrido San Silvestre 2025 @silvestrecoruna

Este recorrido supondrá cortes de tráfico en la circulación de varias de las zonas por las que pasa la carrera. Como dijo el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, en la presentación del evento hace unas semanas tirando de humor: ”Será la última vez del año en que cortemos el tráfico”. Desde las 16.00 hasta las 17.30 horas estará cerrado el tramo Marina-Cantones, aunque permanecerá habilitado hasta Entrejardines. El tramo del paseo marítimo entre la glorieta Catalinas y la rúa Nova estará cortado en ambos sentidos entre las 16.30 y las 17.30 horas. Además, desde rúa Nova hasta la Torre de Hércules también estará cerrada la circulación en sentido Riazor hasta que acaben de pasar los participantes, algo que también sucederá en la bajada del Instituto Oceanográfico, donde también se cortará el tráfico en el carril más cercano al mar de manera temporal. La circulación hacia la Torre de Hércules se habilitará desde las rúas Sol, Curros Enríquez y Hospital.

Como ya es tradición en la San Silvestre Coruña, al llegar a la meta los participantes recibirán productos de hidratación, pero también un pedazo de roscón de Reyes para empezar a recuperar las energías gastadas durante la carrera.