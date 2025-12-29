Largas colas para recoger los dorsales de la San Silvestre Coruña 2025

Participante de la San Silvestre hicieron cola en la Casa del Agua para recoger sus dorsales Carlota Blanco

Cuenta atrás definitiva para la San Silvestre Coruña 2025. Mañana más de seis mil personas se echarán a las calles de A Coruña para recorrerlas corriendo o andando como parte del último evento deportivo del año en la ciudad. Para poder acudir es necesario tener dorsal oficial para la carrera, los cuales se agotaron hace varios días y se pudieron empezar a recoger este lunes en la Casa del Agua.

Un gran número de participantes se acercaron hasta allí durante todo el día para obtener su ‘bolsa del corredor’ con el dorsal, la camiseta y los variados regalos de esta edición. La recogida todavía se podrá realizar este lunes y martes en el mismo emplazamiento con un horario ininterrumpido del 10.00 a 21.00 horas. En caso de no poder acudir personalmente, se podrá autorizar a otra persona a recogerlo, siempre y cuando se facilite el justificante de inscripción en el evento.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó David Iglesias, organizador del evento, durante la presentación en el Concello hace unas semanas.

La gran novedad de esta edición 2025 de la San Silvestre 2025 estuvo en el mar el pasado sábado con la primera edición de la regata San Silvestre en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña (RCNC). Sin embargo, el evento tuvo un enemigo poco habitual en estas fechas en A Coruña: el buen tiempo. “Era un muy buen día hoy en A Coruña, pero lo que no hubo es nada de viento. De hecho, el mar estuvo como un plato, como un espejo, por lo que nos fue imposible hacer las mangas”, explicó Jano Toro, director deportivo del RCNC.

Los cerca de noventa participantes de tres categorías de formación lo intentaron. Se echaron varias veces a la mar cuando veían que se levantaban uno o dos nudos de viento, pero en ningún momento se llegó a los cinco necesarios para poder navegar. “Salimos al mar, pero no conseguimos acabar ninguna manga. Fuimos puntuales al agua a las once y estuvimos hasta más de las dos intentando hacer regatas, pero es que había cero viento. Entonces la clasificación quedó como estaba previa a la salida al mar”, añadió Jano.

La prueba marítima era la gran novedad, pero el evento principal de la San Silvestre Coruña será, como cada año, la carrera que cerrará el año de eventos deportivos en la ciudad. La participación será, una vez más, todo un éxito, superando las seis mil personas participantes entre todas las categorías, que incluyen infantiles, absoluta y otras modalidades como la marcha nórdica, la andaina y la Cansilvestre.

La regata de este sábado inauguró un año más el tradicional carácter solidario de la San Silvestre con la recogida de alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas. Una campaña que continuará en los próximos días. Los participantes y todas aquellas personas que así deseen hacerlo podrán colaborar dejando sus donaciones en el local de Saunier Duval (en El Temple) de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas o en la Casa del Agua ayer lunes 29 y hoy martes 30 de diciembre, coincidiendo con la entrega de dorsales, de 10.00 a 21.00 horas.