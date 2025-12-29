Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Largas colas para recoger los dorsales de la San Silvestre Coruña 2025

La bolsa del corredor se puede recoger hasta las 21.00 horas de este martes en la Casa del Agua

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
29/12/2025 22:30
Participante de la San Silvestre hicieron cola en la Casa del Agua para recoger sus dorsales
Participante de la San Silvestre hicieron cola en la Casa del Agua para recoger sus dorsales
Carlota Blanco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cuenta atrás definitiva para la San Silvestre Coruña 2025. Mañana más de seis mil personas se echarán a las calles de A Coruña para recorrerlas corriendo o andando como parte del último evento deportivo del año en la ciudad. Para poder acudir es necesario tener dorsal oficial para la carrera, los cuales se agotaron hace varios días y se pudieron empezar a recoger este lunes en la Casa del Agua. 

Un gran número de participantes se acercaron hasta allí durante todo el día para obtener su ‘bolsa del corredor’ con el dorsal, la camiseta y los variados regalos de esta edición. La recogida todavía se podrá realizar este lunes y martes en el mismo emplazamiento con un horario ininterrumpido del 10.00 a 21.00 horas. En caso de no poder acudir personalmente, se podrá autorizar a otra persona a recogerlo, siempre y cuando se facilite el justificante de inscripción en el evento.

Los participantes intentaron completar la prueba pese a la falta de viento

La falta de viento amarga el estreno de la regata San Silvestre

Más información

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó David Iglesias, organizador del evento, durante la presentación en el Concello hace unas semanas.

La gran novedad de esta edición 2025 de la San Silvestre 2025 estuvo en el mar el pasado sábado con la primera edición de la regata San Silvestre en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña (RCNC). Sin embargo, el evento tuvo un enemigo poco habitual en estas fechas en A Coruña: el buen tiempo. “Era un muy buen día hoy en A Coruña, pero lo que no hubo es nada de viento. De hecho, el mar estuvo como un plato, como un espejo, por lo que nos fue imposible hacer las mangas”, explicó Jano Toro, director deportivo del RCNC. 

Los cerca de noventa participantes de tres categorías de formación lo intentaron. Se echaron varias veces a la mar cuando veían que se levantaban uno o dos nudos de viento, pero en ningún momento se llegó a los cinco necesarios para poder navegar. “Salimos al mar, pero no conseguimos acabar ninguna manga. Fuimos puntuales al agua a las once y estuvimos hasta más de las dos intentando hacer regatas, pero es que había cero viento. Entonces la clasificación quedó como estaba previa a la salida al mar”, añadió Jano.

La prueba marítima era la gran novedad, pero el evento principal de la San Silvestre Coruña será, como cada año, la carrera que cerrará el año de eventos deportivos en la ciudad. La participación será, una vez más, todo un éxito, superando las seis mil personas participantes entre todas las categorías, que incluyen infantiles, absoluta y otras modalidades como la marcha nórdica, la andaina y la Cansilvestre.

La regata de este sábado inauguró un año más el tradicional carácter solidario de la San Silvestre con la recogida de alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas. Una campaña que continuará en los próximos días. Los participantes y todas aquellas personas que así deseen hacerlo podrán colaborar dejando sus donaciones en el local de Saunier Duval (en El Temple) de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas o en la Casa del Agua ayer lunes 29 y hoy martes 30 de diciembre, coincidiendo con la entrega de dorsales, de 10.00 a 21.00 horas.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Antonio Pérez Caínzos, en su etapa al frente del Lucentum Alicante

Antonio Pérez Caínzos, ex del Leyma Coruña, suena como sustituto de Lucas Victoriano en el Palmer
Chaly Novo
Dino Radoncic, contra el Melilla, al que el Leyma visitará a finales de febrero

El primer mes del año trae un hueso y ‘tres peritas en dulce’
Sergio Baltar
El ideal gallego

Caballero ve el Mundial en Vigo: "Si Xunta y Diputación no pagan, no entran en Balaídos"
Sergio Baltar
Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo

Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo
Jorge Lema