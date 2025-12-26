Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Atletismo

La media maratón de A Coruña 2026 acabará en María Pita

Ya se ha superado el millar de deportistas inscritos para la prueba, que se disputará el 1 de marzo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/12/2025 19:22
Salida de la C21 en 2025
Salida de la C21 en 2025
Archivo DXT Campeón
La edición 2026 de la media maratón de A Coruña (C21) ya conoce su recorrido oficial, que casi no variará con respecto al de 2025, pero contará con una gran novedad: la meta de la carrera estará en la plaza de María Pita. Será la primera vez que esta prueba finalice a las puertas del Palacio Municipal.

Presentación de la San Silvestre 2025

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Más información

La carrera, que tendrá lugar el 1 de marzo, saldrá una vez más de la avenida de Montoto y discurrirá por la avenida de la Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeño, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza de la Palloza, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se llevará a cabo el primer cambio de sentido de la prueba.

Los corredores repetirán recorrido en sentido opuesto hasta llegar a Ramón y Cajal, donde enlazarán con Alcalde Marchesi, rotonda de la Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército para acceder a terrenos portuarios, desde donde se continuará hacia la rotonda de San Diego y la carretera del Peirao Este en un tramo de ida y vuelta antes de regresar hacia el centro urbano desde la rotonda interior del puerto.

Los participantes volverán a Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en esta ocasión para tomar dirección Juana de Vega y San Andrés. Deberán continuar por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía hasta la rotonda de Esclavas, donde darán la vuelta.

Una vez alcanzada la zona del Matadero por el paseo marítimo, se avanzará hasta el acuario y se regresará por avenida Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar de nuevo el Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real para llegar a la meta en María Pita. 

En estos momentos, la prueba (incluyendo las dos distancias de 21 y 5 kilómetros) cuenta con más de mil personas inscritas, la mayor parte de ellas en la media maratón. Aquellas personas interesadas en participar en cualquiera de las dos distancias todavía están a tiempo de apuntarse a la prueba a través de este enlace.

