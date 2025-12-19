La San Silvestre Coruña amplía en 150 sus dorsales

San Silvestre 2024 Archivo DXT Campeón

La organización de la San Silvestre Coruña anunció que después de que se agotaran los 5.500 dorsales, ampliará el cupo de inscripción ante la demanda y las peticiones de los participantes. Se incrementará en 150 dorsales la carrera absoluta; en 25 la de la CanSilvestre y otros 25 para cada uno de las categoría de las pruebas infantiles en total.

El nuevo plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo lunes día 22 a través de las web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com, o hasta que se agoten los dorsales disponibles.

La prueba se disputará el 31 de diciembre a las 17.00 horas, con las pruebas infantiles, en circuito cerrado en O Parrote, a partir de las 16.00.