La San Silvestre Coruña amplía en 150 sus dorsales
La prueba absoluta agotó los 5.500 iniciales y también se aumentan las plazas para la CanSilvestre y para las carreras de menores
La organización de la San Silvestre Coruña anunció que después de que se agotaran los 5.500 dorsales, ampliará el cupo de inscripción ante la demanda y las peticiones de los participantes. Se incrementará en 150 dorsales la carrera absoluta; en 25 la de la CanSilvestre y otros 25 para cada uno de las categoría de las pruebas infantiles en total.
El nuevo plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo lunes día 22 a través de las web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com, o hasta que se agoten los dorsales disponibles.
La prueba se disputará el 31 de diciembre a las 17.00 horas, con las pruebas infantiles, en circuito cerrado en O Parrote, a partir de las 16.00.