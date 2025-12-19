Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

La San Silvestre Coruña amplía en 150 sus dorsales

La prueba absoluta agotó los 5.500 iniciales y también se aumentan las plazas para la CanSilvestre y para las carreras de menores

María Varela
María Varela
19/12/2025 21:05
San Silvestre 2024
San Silvestre 2024
Archivo DXT Campeón
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La organización de la San Silvestre Coruña anunció que después de que se agotaran los 5.500 dorsales, ampliará el cupo de inscripción ante la demanda y las peticiones de los participantes. Se incrementará en 150 dorsales la carrera absoluta; en 25 la de la CanSilvestre y otros 25 para cada uno de las categoría de las pruebas infantiles en total. 

Tres corredores disfrazados de Papá Noel en la San Silvestre del año pasado

Agotados los dorsales para la San Silvestre Coruña

Más información

El nuevo plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo lunes día 22 a través de las web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com, o hasta que se agoten los dorsales disponibles. 

La prueba se disputará el 31 de diciembre a las 17.00 horas, con las pruebas infantiles, en circuito cerrado en O Parrote, a partir de las 16.00. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Adri Otero, una de las bajas, en un partido

Un Arteixo con bajas de peso visita Cambados
Santi Mendoza
Nacho Pastor, jugador del Bergan, ante la Gimnástica Segoviana

El Sámano, escollo del Bergan para acabar el año en playoff
Santi Mendoza
Imagen del torneo de Navidad del Ural en una pasada edición

Cuenta atrás para el clásico torneo navideño del Ural
Santi Mendoza
eL rACING

Al acecho del Racing en la decimonovena jornada
Armando Palleiro