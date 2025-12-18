Agotados los dorsales para la San Silvestre Coruña

Tres corredores disfrazados de Papá Noel en la San Silvestre del año pasado Archivo

La San Silvestre Coruña va a ritmo de récord. La carrera con la que se despide el año agotó sus dorsales, los 5.500 de la categoría absoluta, a lo que hay que sumar que ya tuvo que ampliar con anterioridad las plazas disponibles para las pruebas de menores para hablar de una edición en la que se están superando las expectativas. También se demuestra, una vez más, que A Coruña es una ciudad a la que le gusta el asfalto y también combinado con la diversión, con un aumento constatado, además, de la participación femenina. En los próximos días la organización decidirá si vuelve a abrir un nuevo plazo ante la posibilidad de que vaya confirmando bajas o incluso aumentando el número de participantes previstos. Pero pase lo que pase será ya una edición histórica y que homenajeará en la línea de salida al club de patinaje Maxia, cantera de grandes éxitos para la ciudad durante más de 20 años.

La carrera se celebrará el miércoles 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles, que se realizarán en circuito cerrado en O Parrote, serán a partir de las 16.00 horas, con quince minutos de intervalo entre unas y otras, mientras que la absoluta partirá a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, andaina y marcha nórdica.

La San Silvestre Coruña recupera su tradicional recorrido dando la vuelta al paseo marítimo con salida y meta en la zona de O Parrote y la Marina. Un trazado muy demandado por los corredores por la belleza del paisaje y porque apenas contiene subidas salvo excepciones y que el año pasado tuvo que ser alterado por las obras en uno de los tramos del paseo.

Los participantes partirán de O Parrote en dirección Cantón Grande y en el Obelisco darán un giro a la derecha hacia Rúa Nueva para desembocar en el paseo marítimo a la altura de la playa de Orzán. A la llegada a la avenida. Pedro Barrié de la Maza, el recorrido se mantendrá pegado al mar (sentido contrario del tráfico rodado) y una vez alcanzada la Torre de Hércules, se seguirá hacia los Menhires, Adormideras y el Club del Mar, desde donde se regresará al paseo marítimo pasando por el castillo de San Antón para enfilar la entrada en meta, de nuevo en O Parrote.

En los últimos años, la San Silvestre se ha consolidado como uno de los impulsores del turismo en la ciudad, con más del 15% de los inscritos que proceden de fuera de la ciudad, incluyendo visitantes de diferentes comunidades autónomas así como de hasta treinta países: Italia, Venezuela, Irlanda, México, Afganistán, China, Francia y Estados Unidos entre ellos.

Actividades paralelas

Como novedad, la prueba amplía su programación con la primera edición de la Regata San Silvestre Coruña, aunque en su caso no se celebrará el propio día 31 de diciembre sino el 28, con el Real Club Náutico de La Coruña como organizador.

Mantiene también su espíritu solidario, colaborando con entidades como los Reyes Magos de Verdad, la Cocina Económica a través de la Asociación O Silbato, Bolboretas y el Club Auga Dragon Boat, que apoya a personas afectadas por cáncer de mama.

La campaña solidaria Corre y Colabora reforzará el espíritu solidario de la carrera recogiendo alimentos para Cáritas y la Cocina Económica. Los participantes y quienes deseen participar podrán colaborar dejando sus donaciones en el local de Saunier Duval (en El Temple) de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas o en la Casa del Agua los días 29 y 30 de diciembre coincidiendo con la entrega de dorsales, de 10:00 a 21:00 horas.

Sostenibilidad

Por último, la San Silvestre Coruña volverá a contar con la colaboración de Cada Lata Cuenta y del Concello de A Coruña para impulsar el reciclaje entre los corredores y asistentes, contribuyendo a que la prueba sea, además de divertida, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Durante la carrera, educadores ambientales recorrerán la meta con mochilas recolectoras de latas, recordando a los participantes dónde depositar las latas y los envases durante la actividad para lograr que se reciclen el 100% de lo consumido durante el evento deportivo, fomentando la sostenibilidad, el cuidado del entorno y de la ciudad.

La organización, en colaboración con Cada Lata Cuenta, instalará también puntos de reciclaje adicionales para separar envases, cartón y resto de forma correcta. Gracias a esta iniciativa, la San Silvestre Coruña refuerza su compromiso con la economía circular y el cuidado de la ciudad.