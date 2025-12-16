Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Atletismo

La coruñesa Icía Ares prolonga su dominio nacional

Terminó la temporada como campeona de España y empieza una nueva con otro título sub-18 tras ganar la prueba de 5 kilómetros disputada en O Barco

María Varela
María Varela
16/12/2025 17:00
Icía Ares enseña sus medallas de la temporada pasada
Javier Alborés
Terminó la temporada pasada en lo más alto como campeona de España y del Iberoamericano e inicia la siguiente campaña sin bajarse de esa privilegiada posición. La coruñesa Icía Ares se colgó el fin de semana en O Barco de Valdeorras la medalla de oro de la categoría sub-18 en el Campeonato de España de 5 kilómetros marcha, en los que además batió su mejor marca personal. En una disciplina en la que España marca el ritmo, la joven empieza a hacerse un nombre a nivel nacional e internacional.

Icía Ares reclama su sitio en el Olimpo de la marcha

Más información

La atleta coruñesa, que compite por el Ourense Atletismo, firmó un tiempo de 23 minutos y 37 segundos para superar en casi medio minuto a la segunda clasificada, la extremeña Laura García, ya por encima de los 24 minutos (24:05). Completó el podio otra deportista gallega, Natalia González, del Atletismo Femenino Celta (24:09). Alba Morales, del Marineda Atlético, finalizó en el puesto 21 mientras que Sabela Pena, del Sada, lo hizo en el 26.

Éxitos gallegos

Galicia brilló en la competición disputada en casa con once podios y solo Madrid le superó en el medallero con trece. La lucense Aldara Meilán fue otra triunfadora, en su caso en sub-20 con récord de España incluido y con Elvira Barron del Ría de Ferrol como tercera clasificada, además de Andrea Caínzos, de la Mochila del Deporte, como decimotercera. Nicolás Collazo, del Ames Atletismo Savante, fue plata también en sub-20 pero en su caso en masculino. 

En veteranos, José Fernández, del Celta, ganó por delante del coruñés Iván Morales, campeón de Europa y del mundo, en +45. Completaron el medallero autonómico el oro de Herminia Grande en +50; la plata de Manuel Polo en +50 y el bronce de Patricia Simón en +45. 

