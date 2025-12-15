Menos de 350 dorsales disponibles para la San Silvestre Coruña 2025

San Silvestre 2023 Archivo DXT Campeón

Cada vez queda menos para que llegue una de las fechas deportivas más señaladas de la ciudad, la de la San Silvestre Coruña. El 31 de diciembre, miles de personas se echarán a las calles para participar en el evento, ya sea corriendo o andando y cerrar el año de una manera activa a la par que divertida.

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata Más información

En estos momentos, ya son más de 5.600 las personas que se han inscrito en las diferentes modalidades, 5.100 de ellas en la carrera principal de 7,5 kilómetros. Pero para todas ellas hay unos dorsales limitados. Para esa carrera principal quedan menos de 350 disponibles, para la Cansilvestre menos de diez, al igual que para las carreras Infantil A y Chupetes. El plazo para inscribirse en la San Silvestre Coruña 2025 finaliza el día 22 a través de la web oficial de la carrera, a no ser que las plazas vacantes se terminen antes de dicha fecha. Los precios actuales tras la subida de hace unos días son de 13 euros en la prueba principal y marcha nórdica, 8 euros para las categorías infantiles y de 18 para la Cansilvestre.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó durante la presentación de la carrera en el Concello de A Coruña David Iglesias, organizador del evento. La gran novedad de esta edición estará en el mar, ya que contará con una regata el día 28.