Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Menos de 350 dorsales disponibles para la San Silvestre Coruña 2025

La carrera cuenta ya con más de 5.600 personas inscritas entre todas las modalidades

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/12/2025 15:11
San Silvestre 2023
San Silvestre 2023
Archivo DXT Campeón
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cada vez queda menos para que llegue una de las fechas deportivas más señaladas de la ciudad, la de la San Silvestre Coruña. El 31 de diciembre, miles de personas se echarán a las calles para participar en el evento, ya sea corriendo o andando y cerrar el año de una manera activa a la par que divertida.

Presentación de la San Silvestre 2025

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Más información

En estos momentos, ya son más de 5.600 las personas que se han inscrito en las diferentes modalidades, 5.100 de ellas en la carrera principal de 7,5 kilómetros. Pero para todas ellas hay unos dorsales limitados. Para esa carrera principal quedan menos de 350 disponibles, para la Cansilvestre menos de diez, al igual que para las carreras Infantil A y Chupetes. El plazo para inscribirse en la San Silvestre Coruña 2025 finaliza el día 22 a través de la web oficial de la carrera, a no ser que las plazas vacantes se terminen antes de dicha fecha. Los precios actuales tras la subida de hace unos días son de 13 euros en la prueba principal y marcha nórdica, 8 euros para las categorías infantiles y de 18 para la Cansilvestre.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó durante la presentación de la carrera en el Concello de A Coruña David Iglesias, organizador del evento. La gran novedad de esta edición estará en el mar, ya que contará con una regata el día 28.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo: "Es una competición que mantiene enchufada a mucha gente y veremos a un equipo con hambre"
Zeltia Regueiro
Tecnificación de Toni Pérez

Toni Pérez desvela sus trucos a los más pequeños
Raúl Ameneiro
Carles Marco durante la rueda de prensa

Carles Marco: "Moncho me dijo que esperaba que estuvieran para el miércoles"
Raúl Ameneiro
Diego Villares y Pablo Torre, en el Racing de Santander-Deportivo

Pablo Torre, el verdugo del barro que vuelve a Riazor entre polémica por su traspaso
Jorge Lema