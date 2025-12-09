Último día para inscribirse con precio reducido en la San Silvestre

San Silvestre 2024 Archivo DXT Campeón

La cuenta atrás para la San Silvestre Coruña 2025 ya ha comenzado oficialmente. Quedan poco más de veinte días para uno de los eventos deportivos más esperados de la ciudad, que reunirá a miles de participantes corriendo o andando por los rincones más emblemáticos de la urbe.

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata Más información

Hoy martes será el último día para inscribirse en la prueba a precio reducido, ya que mañana día 10 todos los precios se verán incrementados en 3 euros. Hasta entonces, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. Las inscripciones para la carrera siguen abiertas a través de la página web oficial del evento hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó durante la presentación de este martes David Iglesias, organizador del evento.