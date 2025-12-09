Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

La San Silvestre 2025 premiará a la asociación con más participantes

Este miércoles los precios de la inscripción subirán tres euros

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/12/2025 20:53
San Silvestre 2023
San Silvestre 2023
Archivo DXT Campeón
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La San Silvestre Coruña 2025 premiará en esta edición a la asociación, club deportivo o centro educativo que consiga inscribir al mayor número de participantes en las categorías infantiles. La entidad vencedora recibirá un cheque de 600 euros en material deportivo.

Presentación de la San Silvestre 2025

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Más información

Este miércoles será el último día para inscribirse en la prueba a precio reducido, ya que a partir de las 23.59 horas todos los precios se verán incrementados en 3 euros.  Hasta entonces, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. Las inscripciones seguirán abiertas a través de la web oficial del evento hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó durante la presentación del pasado martes en el Concello de A Coruña David Iglesias, organizador del evento.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Noubi vio la tarjeta roja ante el Castellón el pasado domingo

Las bajas de Noubi y Villares obligan a una reconstrucción
Armando Palleiro
Diego López Janeiro, portero del Galicia Gaiteira

Diego Janeiro: “En los penaltis estaba bastante confiado, se nos dan bien”
Santi Mendoza
El Dépor cayó por primera vez en casa esta temporada ante el Castellón

Una jornada de locos en la Hypermotion
Armando Palleiro
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor

Ainhoa Marín ya supera su registro goleador del pasado curso y se permite soñar con su mejor marca como blanquiazul
Eder Pereira