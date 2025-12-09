La San Silvestre 2025 premiará a la asociación con más participantes

San Silvestre 2023 Archivo DXT Campeón

La San Silvestre Coruña 2025 premiará en esta edición a la asociación, club deportivo o centro educativo que consiga inscribir al mayor número de participantes en las categorías infantiles. La entidad vencedora recibirá un cheque de 600 euros en material deportivo.

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Este miércoles será el último día para inscribirse en la prueba a precio reducido, ya que a partir de las 23.59 horas todos los precios se verán incrementados en 3 euros. Hasta entonces, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. Las inscripciones seguirán abiertas a través de la web oficial del evento hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas.

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. “Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad”, explicó durante la presentación del pasado martes en el Concello de A Coruña David Iglesias, organizador del evento.