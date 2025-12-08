Andrés Díaz participará en la presentación del libro 'Asfalto, hierba, ceniza y tartán'

Andrés Díaz posa para DXT Campeón Carlota Blanco

El atleta olímpico coruñés Andrés Díaz estará presente este próximo domingo 14 de diciembre en la presentación del libro Asfalto, hierba, ceniza y tartán, del escritor asturiano de 61 años, Daniel Ceán-Bermúdez Pérez.

La Milla Urbana Andrés Díaz, posible realidad Más información

Se trata de una obra que narra historias del atletismo masculino de velocidad, medio fondo y fondo. La presentación del libro se llevará a cabo este domingo a partir de las 18.00 horas en la librería Alita Cómics, ubicada en el número 49 de la calle Panaderas de A Coruña.

El libro cuenta con 416 páginas y más de 40 ilustraciones a color con una encuadernación rústica cosida con solapas. Ya está a la venta y se puede adquirir por un precio de 25 euros el ejemplar.