O Noso Deporte | Atletismo
Andrés Díaz participará en la presentación del libro 'Asfalto, hierba, ceniza y tartán'
Será el domingo 14 de diciembre en la librería Alita Cómics
El atleta olímpico coruñés Andrés Díaz estará presente este próximo domingo 14 de diciembre en la presentación del libro Asfalto, hierba, ceniza y tartán, del escritor asturiano de 61 años, Daniel Ceán-Bermúdez Pérez.
Se trata de una obra que narra historias del atletismo masculino de velocidad, medio fondo y fondo. La presentación del libro se llevará a cabo este domingo a partir de las 18.00 horas en la librería Alita Cómics, ubicada en el número 49 de la calle Panaderas de A Coruña.
El libro cuenta con 416 páginas y más de 40 ilustraciones a color con una encuadernación rústica cosida con solapas. Ya está a la venta y se puede adquirir por un precio de 25 euros el ejemplar.