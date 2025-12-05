Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

La San Silvestre Coruña mantiene su carácter solidario un año más

Se recogerán alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/12/2025 04:05
San Silvestre 2023
San Silvestre 2023
Archivo El Ideal Gallego
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La San Silvestre Coruña 2025 mantendrá su carácter solidario un año más. De cara a la edición de este mes, la organización vuelve a lanzar la campaña ‘Corre y Colabora’ de recogida de alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas Coruña. Esta recogida ya ha dado comienzo en el local de Saunier Duval, en El Temple, y se extenderá hasta la recogida de dorsales en la Casa del Agua.

Presentación de la San Silvestre 2025

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Más información

Saunier Duval tiene un horario de recogida de alimentos de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, mientras que la Casa del Agua tendrá el mismo horario para recoger comida que para entregar los dorsales de la carrera: los días 29 y 30 de diciembre entre las 10.00 y las 21.00 horas.

san silvestre solidaria
san silvestre solidaria
Cedida

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. "Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad", explicó durante la presentación de este martes David Iglesias, organizador del evento.

Una vez más, la prueba contará con varias disciplinas como la cansilvestre o la marcha nórdica, además de poder realizar el recorrido corriendo o andando. La gran novedad de esta edición estará en el mar, ya que la San Silvestre 2025 contará con una regata que se disputará el día 28 en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña. Los detalles de esta prueba todavía se están puliendo y se desvelarán en los próximos días, así como la fecha de inscripción para la misma. La otra novedad es el color de la camiseta, que será amarilla.

Las inscripciones para la carrera siguen abiertas a través de la página web oficial del evento. Hasta el 10 de diciembre, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. A partir de ese día se incrementarán en 3 euros. La fecha límite para inscribirse en la prueba es el 22 de diciembre a las 23.59 horas.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo

Fran Alonso: "Estamos en una posición en la que no nos sentimos con el agua al cuello"
Bea Arrizado
Fabi, durante el partido contra el Sabadell

Las tres claves del Sabadell-Dépor, por Carlos Brizzola
Zeltia Regueiro
Carles Marco, en la rueda de prensa previa al partido contra el Palencia

Carles Marco: "Tenemos que igualar, como mínimo, la intensidad del Palencia"
Chaly Novo
Bil Nsongo en el Sabadell-Deportivo de Copa

Samu, Bil, Fabi... Abegondo responde a la llamada de la Copa
Jorge Lema