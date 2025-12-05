La San Silvestre Coruña mantiene su carácter solidario un año más

San Silvestre 2023 Archivo El Ideal Gallego

La San Silvestre Coruña 2025 mantendrá su carácter solidario un año más. De cara a la edición de este mes, la organización vuelve a lanzar la campaña ‘Corre y Colabora’ de recogida de alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas Coruña. Esta recogida ya ha dado comienzo en el local de Saunier Duval, en El Temple, y se extenderá hasta la recogida de dorsales en la Casa del Agua.

Saunier Duval tiene un horario de recogida de alimentos de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, mientras que la Casa del Agua tendrá el mismo horario para recoger comida que para entregar los dorsales de la carrera: los días 29 y 30 de diciembre entre las 10.00 y las 21.00 horas.

san silvestre solidaria

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. "Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad", explicó durante la presentación de este martes David Iglesias, organizador del evento.

Una vez más, la prueba contará con varias disciplinas como la cansilvestre o la marcha nórdica, además de poder realizar el recorrido corriendo o andando. La gran novedad de esta edición estará en el mar, ya que la San Silvestre 2025 contará con una regata que se disputará el día 28 en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña. Los detalles de esta prueba todavía se están puliendo y se desvelarán en los próximos días, así como la fecha de inscripción para la misma. La otra novedad es el color de la camiseta, que será amarilla.

Las inscripciones para la carrera siguen abiertas a través de la página web oficial del evento. Hasta el 10 de diciembre, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. A partir de ese día se incrementarán en 3 euros. La fecha límite para inscribirse en la prueba es el 22 de diciembre a las 23.59 horas.