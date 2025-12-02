La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata

Presentación de la San Silvestre 2025 R. A.

Ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para la última prueba deportiva del año en A Coruña, la San Silvestre. Una carrera que cada año atrae a más gente a las calles de la ciudad y que en lo que llevan abiertas las inscripciones ya supera los 3.000 participantes, de los que el 20% son de fuera de la urbe. "Unha carreira excepcional e case internacional", afirmó la alcaldesa, Inés Rey, durante el acto de presentación en el Concello.

El medio maratón Coruña21 vuelve el próximo 1 de marzo Más información

La San Silvestre 2025 mantendrá el recorrido de la edición de 2024, con salida y meta en el Parrote. En total serán siete kilómetros y medio que bordearán el mar por el paseo marítimo, la Torre de Hércules, Adormideras, San Amaro o el castillo de San Antón. "Siempre bordeando el mar para intentar mostrar lo mejor de la ciudad", explica David Iglesias, organizador del evento.

Una vez más, la prueba contará con varias disciplinas como la cansilvestre o la marcha nórdica, además de poder realizar el recorrido corriendo o andando. La gran novedad de esta edición estará en el mar, ya que la San Silvestre 2025 contará con una regata que se disputará el día 28 en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña. Los detalles de esta prueba todavía se están puliendo y se desvelarán en los próximos días, así como la fecha de inscripción para la misma. La otra novedad es el color de la camiseta, que será amarilla.

Camiseta de la San Silvestre 2025 R. A.

La de 2025 será la edición número 16 de una San Silvestre coruñesa que ya se acerca a la mayoría de edad. Según datos de la organización, la prueba crece cada año en torno a 500 participantes, contando ya con un 15% más de personas inscritas que en las mismas fechas del año pasado. Además, de esos 3.000 corredores inscritos, un 43% son mujeres, aunque la organización pretende llegar al 50 en un futuro. "Queremos que la participación femenina crezca desde la base. En el tramo de tres a doce años la participación de niñas es mayor que la de niños, luego en la adolescencia es donde se producen más abandonos", explica David Iglesias.

Como viene siendo habitual, la San Silvestre volverá a tener un componente solidario con acciones a favor de las asociaciones Auga y Bolboretas, así como con recogidas de alimentos a favor de la Cocina Económica y Cáritas. El día de la prueba también será de homenaje. Antes de la salida se reconocerá la labor del CP Maxia, que ha cosechado grandes éxitos durante este 2025 a nivel nacional e internacional a través de deportistas como Lucas Yáñez, Unai Cereijo o los hermanos Marta y Adrián Blanco, entre otros.

La carrera contará de nuevo con la colaboración de los estamentos políticos de la ciudad. "Es una fiesta del deporte y de la sociedad. Si hay alguna ciudad que transpira y transmite deporte, esa es A Coruña, no hay mejor prueba para despedir y recibir el año que la San Silvestre", afirmó el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira. Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, quiso tirar de humor durante la presentación: "Será la última vez del año en que cortemos el tráfico".

Las inscripciones para la carrera siguen abiertas a través de la página web oficial del evento. Hasta el 10 de diciembre, el precio será de 12 euros por participante en la prueba absoluta, de 15 en la cansilvestre y de 5 en las categorías infantiles. A partir de ese día se incrementarán en 3 euros. La fecha límite para inscribirse en la prueba es el 22 de diciembre a las 23.59 horas.

C21

También están abiertas desde este lunes las inscripciones para la media maratón del próximo año, que se celebrará el 1 de marzo por las calles de la ciudad. Hasta el 8 de febrero el precio es de 20 euros para la prueba de 21 kilómetros y de 5 euros para la de 5 kilómetros. A partir de entonces los precios subirán, al igual que lo volverán a hacer el 20 de febrero antes de que se cierre la inscripción el día 22 del mismo mes.

Para la media maratón existen varios tipos de descuentos: 50% para mayores de 65 años, usuarios de carné joven y personas desempleadas. Además, se ha querido premiar la "fidelidad" a las pruebas deportivas coruñesas, ya que aquellas personas que hayan participado en las siete carreras del circuito Coruña Corre 2025 podrán inscribirse en la media maratón de manera gratuita. Las inscripciones para el evento, que desvelará su recorrido oficial próximamente, pueden llevarse a cabo a través de la web de Carreiras Galegas.