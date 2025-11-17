Una gran milla urbana para homenajear a Andrés Díaz

Andrés Díaz, en su centro de entrenamiento personal Quintana

A Coruña tiene una cuenta pendiente con Andrés Díaz. El mejor atleta local de la historia y uno de los mejores mediofondistas nacionales de todos los tiempos, como demuestra que durante 22 años nadie fuera capaz de arrebatarle el récord de Europa de 1.500 en pista cubierta hasta que apareció un talento extraordinario como el del noruego Jakob Ingebrigtsen, todavía no ha recibido el reconocimiento de su ciudad. Más de dos décadas después de su retirada, una milla urbana con su nombre traerá a los especialistas más destacados de su época para rendirle un merecido homenaje.

A pesar de que el pleno del Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones y por unanimidad la celebración del Trofeo Andrés Díaz en pista cubierta, este finalmente no ha salido adelante. Así que tanto José Carlos Tuñas como Pepe Sánchez del Valle se han propuesto que no pase más tiempo sin que el exatleta coruñés reciba su reconocimiento y planean la organización de una milla urbana con su nombre. Ya han tenido reuniones con el Concello y otras administraciones y, pase lo que pase, esperan que para el próximo mes de septiembre, que es cuando tradicionalmente se disputan las millas (que equivale a 1.609 metros), se convierta en una realidad.

La idea es que se celebren, a la vez, tres tipos de carreras. Por un lado, una milla vintage en la que el propio Andrés Díaz corra junto a algunos de sus principales rivales como Fermín Cacho y Reyes Estévez, con los que protagonizó una espectacular final de 1.500 en el Mundial de Sevilla en 1999, o Juan Carlos Higuero, con quien competió en la de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Por otro, una milla profesional que reúna en A Coruña a los mejores especialistas de la actualidad, como el lucense Adrián Ben, el heredero natural de Andrés Díaz; y por último, una milla popular a la que se puedan apuntar todo tipo de corredores, además de otras distancias para que los más pequeños también compartan sobre el asfalto esta fecha tan señalada con tantas estrellas.

Los impulsores de la iniciativa tienen incluso pensado por dónde discurrirá la prueba, con un recorrido planificado íntegramente en la explanada de O Parrote, con salida y llegada pensada en el entorno del paseo portuario.

Andrés Díaz, nacido en A Coruña en 1969, fue olímpico en Atlanta 1996, en donde compitió en 800 metros, y en Sídney 2000, donde una enfermedad le lastró en la final y fue séptimo. También fue quinto en el Mundial de Sevilla en 1999, medalla de bronce en el Mundial indoor de ese mismo año y plata en la Universiada celebrada en 1995.