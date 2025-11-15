Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Atletismo

Cita con la solidaridad en la carrera 5K Leyma Coruña contra el Cáncer

Más de 1.800 corredores tomarán la salida este domingo a las 11.00 horas

María Varela
María Varela
15/11/2025 21:48
Carrera 5K Leyma del año pasado
Carrera 5K Leyma del año pasado
Patricia G. Fraga

Más de 1.800 corredores se darán cita hoy por la mañana en la carrera solidaria 5K Leyma Coruña contra el Cáncer. A partir de las 11.00 horas será el momento de la salida en la zona de las Esclavas y los participantes afrontarán un recorrido de 5 kilómetros que discurrirá hasta el Milenium, con la llegada en el mismo lugar desde el que se partió. Una oportunidad para hacer deporte y a la vez colaborar con una causa benéfica ya que la organización de la prueba dona a la Asociación Española contra el Cáncer la cantidad de dos euros por cada uno de los dorsales, además de todo lo recaudado de forma íntegra en aportaciones voluntarias y con el dorsal cero. 

José Luis Rodríguez Cudeiro, director del DXT Campeón; Ángela Salgado, del grupo Lence-Leyma; Manuel Vázquez, concejal de Deportes; María González, de la AECC, y Pepe Sánchez, de Championchip , en la presentación de la prueba

La solidaridad rompe récords en la 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer

Más información

La carrera, que en 2024 tuvo como campeones a Jorge Puig y Sandra Mosquera y en la que colabora DXT Campeón, ya demostró su enorme capacidad de convocatoria al batir su récord de inscripciones, prácticamente medio millar más que en el último año. Como curiosidad, en esta edición la participación femenina fue la que más creció, poniéndose a la par, incluso un poco por encima, que la masculina. 

Además de la carrera también se disputará a la par una caminata mientras que los más pequeños de la casa podrán disfrutar de pruebas a su medida con distancias más asequibles. Lo importante, y más que nunca, es participar, ese eslogan olímpico que en ocasiones como esta cobra más sentido que nunca. 

Te puede interesar

El fabrilista Fabi, ante el Sámano

Manita del Fabril en Sámano (0-5)
Agencias
Brais Lema durante el partido contra el Viveiro de la semana pasada

Segundo asalto para el Silva de Diego Armando
Raúl Ameneiro
Marta Rivas defiende a Leticia Conca

Maristas sabe sufrir para ganar en Lleida (57-69)
Raúl Ameneiro
Gael Blanco lanza a portería contra el Nava

Choque de altos vuelos entre OAR y Agustinos
Raúl Ameneiro