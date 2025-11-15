Cita con la solidaridad en la carrera 5K Leyma Coruña contra el Cáncer

Carrera 5K Leyma del año pasado Patricia G. Fraga

Más de 1.800 corredores se darán cita hoy por la mañana en la carrera solidaria 5K Leyma Coruña contra el Cáncer. A partir de las 11.00 horas será el momento de la salida en la zona de las Esclavas y los participantes afrontarán un recorrido de 5 kilómetros que discurrirá hasta el Milenium, con la llegada en el mismo lugar desde el que se partió. Una oportunidad para hacer deporte y a la vez colaborar con una causa benéfica ya que la organización de la prueba dona a la Asociación Española contra el Cáncer la cantidad de dos euros por cada uno de los dorsales, además de todo lo recaudado de forma íntegra en aportaciones voluntarias y con el dorsal cero.

La carrera, que en 2024 tuvo como campeones a Jorge Puig y Sandra Mosquera y en la que colabora DXT Campeón, ya demostró su enorme capacidad de convocatoria al batir su récord de inscripciones, prácticamente medio millar más que en el último año. Como curiosidad, en esta edición la participación femenina fue la que más creció, poniéndose a la par, incluso un poco por encima, que la masculina.

Además de la carrera también se disputará a la par una caminata mientras que los más pequeños de la casa podrán disfrutar de pruebas a su medida con distancias más asequibles. Lo importante, y más que nunca, es participar, ese eslogan olímpico que en ocasiones como esta cobra más sentido que nunca.