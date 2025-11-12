La solidaridad rompe récords en la 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer

Juan Luis Rodríguez Cudeiro, director del DXT Campeón; Ángela Salgado, del grupo Lence-Leyma; Manuel Vázquez, concejal de Deportes; María González, de la AECC, y Pepe Sánchez, de Championchip Carlota Blanco

La carrera benéfica 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer batirá el domingo todos sus topes de participación. Una solidaridad de récord que reunirá a más de 1.800 atletas entre la prueba absoluta, que como su propio nombre indica, tendrá un recorrido por el Paseo Marítimo de 5 kilómetros; una andaina de la misma distancia y las de menores. Lo más importante es contribuir con la causa ya que la organización a cargo de la empresa Leyma dona dos euros por cada dorsal, además de todo lo recaudado a través de la fila cero y las aportaciones voluntarias a la Asociación Española contra el Cáncer. Una oportunidad única para pasar una mañana sobre el asfalto, una actividad que se demuestra cada fin de semana que está al alza en la ciudad, y de poner un grano de arena a la investigación y a la lucha contra esta enfermedad.

El Palacio de los Deportes de Riazor fue ayer el escenario de la presentación de la prueba en la que participaron Manuel Vázquez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña; Ángela Salgado, responsable de marketing de Grupo Lence-Leyma; Juan Luis Rodríguez Cudeiro, Director de DXT Campeón; María González, de la Asociación Contra el Cáncer de A Coruña y Pepe Sánchez del Valle, responsable de la organización de la empresa Championchip. Durante la misma, el concejal puso en valor “el espíritu solidario y participativo de esta iniciativa que conjunta actividad física y apoyo a la investigación y sensibilización frente al cáncer”. También se destacó el crecimiento de la prueba ya que con respecto al año anterior aumentaron de forma significativa las inscripciones, cerradas en 2024 en menos de 1.300; y a su vez también creció la participación femenina, que en este caso superará a la masculina.

Los representantes de las empresas organizadoras posaron precisamente con las camisetas, con la icónica vaca de la marca Leyma en color azul, que se entregarán a todos los participantes, ya que su uso será obligatorio durante la carrera. Estas y los dorsales se entregarán a lo largo de este viernes y este sábado, en horario comercial, en la tienda Decathlon de Marineda City.

Recorrido

La prueba comenzará a las 11.00 horas. Partirá de la zona de las Esclavas en dirección hacia la playa de Riazor, donde tomará un desvío para cambiar de sentido y ya poner rumbo al Milenium, con una difícil subida que pondrá a prueba las piernas de los participantes. Allí girarán para regresar al punto de origen, donde también estará situada la línea de meta. El evento también tendrá un marcado carácter familiar y comunitario, lo que refuerza la apuesta del Gobierno local para promover una ciudad más activa, saludable y solidaria.

La celebración de la carrera supondrá interrupciones puntuales al tráfico en el Paseo Marítimo ya que el recorrido ocupará el carril derecho en sentido circulación desde la calle Pondal hasta la rotonda de Labañou; y en ambos sentidos hasta unos 100 metros pasado el elevador del Monte San Pedro. Por lo tanto, algunas de las zonas afectadas serán la Avenida de Buenos Aires, Paseo de Ronda, San Roque de Afuera, Gerardo Porto y Fernando Suárez García. La organización habilitará pasos alternativos para peatones y mantendrá abiertos los accesos a la playa a lo largo de todo el circuito.

La climatología, además, dará una tregua durante el domingo para que la carrera pueda convertirse en una gran fiesta de la solidaridad y deporte en la que lo coruñeses demostrarán tanto su buen momento de forma como su lado más benéfico. Las citas con el asfalto continuarán el próximo fin de semana, cuando Novo Mesoiro cerrará el circuito Coruña Corre de 2025. Y para finalizar el año todavía quedará la San Silvestre, la cita que como siempre será el 31 de diciembre ya casi obligada con la carrera más divertida del año.