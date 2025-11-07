El lunes, último día para apuntarse a la carrera solidaria 5K Leyma

Carrera 5K Leyma del año pasado Patricia G. Fraga

Cuenta atrás para una de las ya clásicas citas solidarias en el calendario anual del deporte coruñés. El próximo domingo día 16 de noviembre se disputará una vez más la carrera 5K Leyma Contra el Cáncer. Se alcanzarán así las ocho ediciones de una prueba cuya recaudación se destina íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer y que cada vez reúne a más inscritos, atletas que buscan por un lado pasar una mañana disfrutando sobre el asfalto de la ciudad y, por otra, colaborar con una buena causa.

Todos los interesados todavía tendrán hasta el próximo lunes 10 de noviembre a las 23.59 horas como límite para realizar las inscripciones, que están abiertas tanto en la propia página web de la carrera, www.c5k.es, como a través de www.ccnorte.com.

Recorrido

Como el propio nombre de la carrera indica, el recorrido tendrá una distancia de 5 kilómetros, el mismo para todas las categorías, que discurrirá por el Paseo Marítimo desde Riazor en dirección Milenium, con meta de nuevo en la zona de Riazor. Además, también se pondrá en marcha una andaina para todos aquellos que quieran participar pero que por cualquier motivo prefieran hacerlo caminando que corriendo y que pasará por el mismo circuito. Una forma de colaborar para todos aquellos para los que el running no sea lo suyo.

La carrera cuenta con el patrocinio de Leyma, que a su vez destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer la cantidad de 2 euros por cada uno de los participantes inscritos tanto en la carrera como en la andaina. Estos a su vez serán obsequiados con una camiseta conmemorativa de la prueba. No hacen falta muchos más alicientes para apuntarse y no perderse la ocasión de poner un grano de arena.