Alba Raso y Nuno Moure ganan en el Ventorrillo

Alba Raso cruza la línea de meta Germán Barreiros

El circuito Coruña Corre está llegando al final de su edición 2025. Este domingo ha tenido lugar la penúltima prueba, que se disputó por las calles del barrio del Ventorrillo, así como por las pistas de tierra y hierba del núcleo de A Silva.

En total fueron más de 1.300 personas las que confirmaron su asistencia a la prueba. La de categoría absoluta inauguró la jornada con el pistoletazo de salida a las 10.00 horas desde la calle Alcalde Salorio Suárez. Tras dos vueltas de un kilómetro cada una a un recorrido primero de bajadas y luego de subida, los participantes se dirigieron hacia el tramo más duro con otra larga y empinada cuesta arriba para adentrarse en la zona de A Silva.

Alternando asfalto y pistas de tierra y hierba pasaron más de dos kilómetros hasta llegar al tramo final de la carrera, que contaba con un recorrido total de cinco kilómetros escasos. Los últimos metros devolvieron a los corredores al barrio del Ventorrillo, para realizar un último sprint y cruzar la línea de meta en el mismo lugar en el que habían tomado la salida poco tiempo antes.

El ganador de la carrera fue el joven Nuno Moure, atleta de la AD Fogar inscrito en la categoría sub-20, pero que se impuso a todos los demás participantes con un tiempo de 16 minutos y 58 segundos. El podio masculino lo completaron Abdelaziz Faithi (primero en sénior) y Daniel Fuentes, ambos a menos de un minuto del ganador.

En categoría femenina, la más rápida fue Alba Raso con un tiempo de 19 minutos y 43 segundos, seguida a menos de un minuto por Noa Mirantes (20:23). En tercer lugar llegó Inés Papín con un tiempo de 21:08. La edición 2025 del circuito Coruña Corre llegará a su final el próximo 23 de noviembre con la carrera de Novo Mesoiro.