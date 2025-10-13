Mi cuenta

Atletismo

Cuenta atrás para la San Silvestre Coruña

Este miércoles abre el plazo de inscripción para la última carrera del año

María Varela
María Varela
13/10/2025 16:36
San Silvestre
San Silvestre
Cedida

Ni los supermercados sacando el turrón nada más terminar el verano. Ni la velocidad de los alcaldes por encender cuanto antes las luces. La verdadera cuenta atrás para la Navidad, por lo menos en términos deportivos, arranca con la apertura de inscripciones para la San Silvestre. Y para la de A Coruña, la que es considerada como la carrera más divertida del año, será este miércoles 15 de octubre a las 10.00 horas.

Todos aquellos que quieran terminar el año como es tradición desde hace ya 16 que se puso en marcha la prueba, podrán anotarse a través de las páginas web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com entre este miércoles y el próximo 22 de diciembre siempre y cuando no se agoten los dorsales previstos por la organización: 5.500 de la carrera absoluta, mil más que año pasado; 300 de las infantiles; 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre. La inscripción también se podrá hacer de forma presencial en El Corte Inglés. 

San Silvestre 2024 (12)

La carrera se celebrará el miércoles 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a partir de las 16.00 horas mientras que la de la prueba absoluta será a las 17.00 horas.

