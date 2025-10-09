Abiertas las inscripciones para la carrera popular del Ventorrillo

Edición de 2024 Carlota Blanco

Una nueva edición del Circuito Coruña Corre está llegando a su fin. Apenas quedan dos carreras por disputar y para una de ellas el Concello ha abierto las inscripciones este jueves. La prueba del barrio del Ventorrillo se disputará el domingo 26 de octubre y todas la personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través de la página web habitual del circuito.

“Unha vez máis, convidamos a cidadanía a participar nesta xornada deportiva ao aire libre, na que de seguro volveremos a desfrutar como o fixemos cos dez quilómetros da C10 a semana pasada”, afirmó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

El recorrido será ligeramente superior a los cinco kilómetros, partiendo del cruce entre las calles Alcalde Salorio Suárez y Alcalde Jaime Hervada. La prueba combinará tramos de asfalto con pistas de tierra a lo largo del barrio del Ventorrillo y el núcleo poblacional de A Silva.

La salida de la carrera de categoría absoluta será a las 10.00 horas, y entre las 11.15 y las 12.30 se irán produciendo de manera escalonada las salidas de las categorías inferiores. El Circuito Coruña Corre pondrá punto y final a su edición de 2025 el 23 de noviembre con la prueba de Novo Mesoiro.