El medio maratón Coruña21 vuelve el próximo 1 de marzo de 2026. Será una de las grandes citas del calendario deportivo anual de la ciudad, sobre todo desde que no se celebra la prueba de 42 kilómetros, quedándose como la más larga de las que se disputan sobre el asfalto coruñés. El plazo de inscripción abrirá en las próxima semanas, pero el Concello espera superar los 4.000 participantes de la última edición, en la que paralelamente se llevó a cabo una carrera de 5 kilómetros.

Manuel Vázquez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, adelantó estos primeros detalles sobre Coruña21 e informó de que en las próximas fechas se anunciará cuándo y cómo los atletas se podrán apuntar a la cita, pero por lo menos estos ya podrán ir anotando en sus agendas la carrera, que además al tratarse de un medio maratón necesita de cierta planificación de entrenamientos ya que no es asequible para todos los públicos.

En la última edición de la prueba, además de los cuatro mil inscritos, por primera vez desde que se pusieron en marcha las carreras populares, además de la propia Coruña21, las de los barrios y Coruña10, la participación femenina superó a la masculina.

“Las carreras populares tienen un potencial enorme en términos de visibilización de la ciudad y estamos trabajando para darles un impulso. No solo en lo referente a las cifras de participación, que están siendo buenas, sino también para que la experiencia de las personas usuarias sea todavía mejor. Estos es fundamental para nosotros”, explicó Manuel Vázquez.

En ese sentido, a lo largo de la temporada se están recogiendo a través de encuestas las valoraciones de los participantes en las carreras del circuito Coruña Corre y también en Coruña10, que se celebró el pasado domingo, con el objetivo de detectar los campos en los que se tiene que mejorar con el objetivo de reforzar la organización de las carreras de cara al próximo año, en el que se cuenta con volver a poner en marcha todas ellas.

La presente temporada de carreras populares no terminó. El circuito Coruña Corre aún tiene dos citas por delante. La próxima será el 26 de octubre en el barrio del Ventorrillo mientras que la prueba de Novo Mesoiro pondrá el broche el 23 de noviembre.

El año 2025 se cerrará, no obstante, con la cita clásica por excelencia en la San Silvestre Coruña, la carrera más divertida del año que con su espíritu deportivo, solidario y sobre todo festivo será la mejor excusa para despedir un año y dar la bienvenida al nuevo sobre el asfalto de la ciudad.