Dani, una liebre que corre para visibilizar el autismo

Gabi y Dani, liebres de Coruña10 - Carlota Blanco

Hace un año que Dani Blanco necesitaba apoyo para hacer sus carreras y este domingo será él el que devuelva toda esa generosidad recibida como una de las liebres de Coruña10. Todos los que quieran ir a un ritmo de 5 minutos y medio el kilómetro solo tendrán que seguir su estela y la de Gabriel Pizarro, que le acompañará en el reto. Porque Dani tiene autismo, lo que nunca ha sido una barrera y menos en el deporte. Su camino puede que haya sido más largo, o diferente, pero sigue superándose y cruzando metas. Y ahora será como cerrar el círculo.

"Lo veo súper positivo para él", afirma Patricia, su madre. "Va a poder devolver todo lo que le dieron otros", continúa, "porque si no llega a ser por sus compañeros nunca hubiese tenido la oportunidad de intentarlo". Sus primeros duatlones y acuatlones tenía que hacerlos con alguien al lado que le fuera guiando. "Dieron un ejemplo de compañerismo brutal", recuerda sobre esos inicios, de la mano del entrenador Fernando del Corral, que es también la persona que pensó en Dani para hacer de libre como uno de los responsables de The Cobardes. "Todos sus compañeros dieron un paso adelante cuando dije que había que ayudarle", reconoce este.

Ahora, ya cumplidos los 15 años, Dani ya se desenvuelve solo y se ha pasado el verano de prueba en prueba (este mismo fin de semana también hará doblete, el sábado en un acuatlón y el domingo en Coruña10) e incluso subiendo al podio en Trimparables, el circuito para personas con discapacidad de la Federación Española, y en el Campeonato de España escolar en un novedoso relevo mixto e inclusivo en el que participó con la selección gallega.

Una sombra

A su lado estará Gabriel Pizarro, un exfutbolista convertido en triatleta, sobre todo de larga distancia. "Cuando me dijeron que había la posibilidad de acompañar a Dani y me contaron su historia, todos los progresos que estaba haciendo, no me lo tuve que pensar mucho", reconoce. "Encantado de poder ayudar con una iniciativa tan bonita", añade, "porque el deporte beneficia mucho y siempre habrá alguien dispuesto a echarte una mano, por lo que hay que animar a todo el mundo, con cualquier condición, a practicarlo".

"Hay muy pocas personas autistas practicando deporte, sobre todo a nivel competición", se lamenta Patricia. "La mayoría acaban convirtiéndose en personas sedentarias. Muchas veces es porque se cierran puertas. Otras porque no se atreven a intentarlo. Y a mí también me gustaría que esto ayudara a visibilizar que las personas autistas sí que pueden, cada uno tiene sus limitaciones, pero da igual el diagnóstico, que si a ti te gusta una cosa tienes que intentarlo", sentencia.

El autismo sigue siendo una condición desconocida. Pero gracias a iniciativas como esta va saliendo a luz y desterrar el tabú. El propio Gabriel pudo comprobarlo. "A raíz de salir la publicación conjunta de que Dani y yo seríamos las liebres recibí la llamada de uno que había sido compañero mío durante veinte años que me dijo: '¿Tú sabías que mi hija es autista?' Y pensé que esto ojalá les sirva a ellos y a otras familias para salir de algún bache y que se pongan en contacto con alguna asociación o club que seguro que pueden ayudarles", reflexiona. También Patricia cree que se está mejorando: "En el club de Dani ya he visto varios niños autistas. No sé si llegarán a competir. Y no tiene que ser el objetivo. Simplemente con que vayan allí a pasar el rato y estén entrenando todos los días, ya se ha conseguido algo".

Más liebres

Habrá más liebres en la carrera, entre ellas Lucas Prada y Laura Solsona, dos de los compañeros que en su día ayudaron a Dani en los entrenamientos y en las competiciones. Borja Costa será el encargado de hacer llegar a los atletas a meta en 37 minutos. "Una gran responsabilidad y una sensación indescriptible", señala en la publicación del Concello.

Para ir a cuatro minutos el kilómetro el responsable será Lucas Prada. "Lo importante es que cada persona se sienta acompañada y llegue a la meta con buenas sensaciones", dice el triatleta que esta temporada ya ha tenido buenos resultados y que tiene la experiencia de haber acompañado a Dani en sus carreras.

La representación femenina correrá a cargo de Laura Solsona, a cuatro minutos y 30 segundos el kilómetro. "Podemos compartir esfuerzo y animarnos a que cada uno llegue a meta", indica. Y Cristina Alayón (5:30 el kilómetro): "El objetivo es disfrutar cada kilómetro y transmitir que correr es sano y ayuda".