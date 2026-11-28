Salida de una prueba de la clase optimist celebrada en A Coruña en agosto de este año Pedro Seaone Prado

El A Coruña Nautical Festival celebra este fin de semana su cuarto y último acto de su tercera edición, de la mano del Real Club Náutico de La Coruña, que ha propuesto un programa novedoso, en el que ponen punto y final las especialidades de vela base, la clase optimist, y el emergente paddle surf, un evento en el que participarán cerca de dos centenares de jóvenes deportistas.

El optimist tiene calidad de clasificatorio para las citas nacionales, estando confirmadas las principales flotas de las frías aguas del noroeste: Real Club Náutico de Vigo, Club Náutico Marina Coruña, Real Club Náutico de Sanxenxo, Club Marítimo de Canido, Monte Real Club de Yates de Baiona, Real Club Náutico de Rodeira, Real Club Náutico de Portosín, Real Club Náutico de Riveira, Club Marítimo de Oza, Club de Vela Fluvial de As Pontes, Club do Mar Cariño, Club Náutico de Ares y Real Club Náutico de La Coruña.

La expedición más numerosa es la del Náutico olívico, con una treintena de representantes. En aguas herculinas estarán las mejores. En sub-16, la número 1 del ranking federativo, Emma Pérez Roig (Náutico de La Coruña), y en sub-13, las tres del podio actual: Aroa Pérez (1) y Blanca Nodar (3), ambas del Real Club Náutico de Sanxenxo, así como la viguesa Olivia Torres, que es la segunda.

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En chicos, los mejores sub-13 y sub-16, que son Martin Barros y Alejandro Alonso, ambos del MRCY de Baiona; también el segundo del ranking sub-16, Roque Gómez, y el tercero, Jorge Andrés Casas.

Una competición de vela que tendrá dos jornadas. La primera el sábado con comienzo a las 12.30 con el breefing de patrones en las instalaciones deportivas del Náutico coruñés y primera de las tres mangas previstas por jornada a las dos de la tarde. Para el domingo será el inicio a las once de la mañana, para celebrarse la clausura al filo de las cinco de la tarde, también en el edificio del RCNC.

El joven coruñés Antón Sanz, durante una prueba de paddle surf en Mera Cedida

Por su parte, la exhibición de paddle surf tendrá lugar el sábado al mediodía, dirigida por Antón Sanz, componente del grupo nacional de élite de Sup Race, además de primero en la Liga Española de Sup Race de Larga Distancia y décimo segundo clasificado en el Campeonato Mundial celebrado en Abu Dhabi.

Este joven deportistas coruñés, cuenta, como organizador, con nada menos que cuatro campeonatos nacionales. aval suficiente para que el Consorcio de Turismo le confiase el liderato de este evento.

Punto final para del A Coruña Náutical Festival; que en su edición 2026 tuvo en su programa vela ligera internacional, vela de monotipos, vela base, piragüismo y paddle surf, y que está contando con una gran participación de clubes de toda España y con un millar de deportistas de diferentes deportes náuticos, en uno de los campo de regatas más bellos y competitivos del Atlántico.