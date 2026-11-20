Acción en Casas Novas durante el pasado mes de diciembre MANUEL QUEIMADELOS

El Centro Hípico Casas Novas celebrará los próximos 4, 5 y 6 de diciembre la 50ª edición de su concurso internacional de saltos.

Las invitaciones para asistir a esta cita hípica invernal ya pueden descargarse a través de la página web del concurso (www.csicasasnovas.com). Los asistentes podrán acceder al recinto presentándolas directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de imprimirlas.

Durante los tres días de competición, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un programa deportivo que reunirá en la pista coruñesa a algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional, junto a jóvenes talentos y promesas de la hípica nacional e internacional.

La competición arrancará el viernes 4 de diciembre a las 14:00 del mediodía, con dos pruebas correspondientes al CSI1*: el Trofeo NH Collection y el Trofeo Champagne Malard. Por la tarde, tomarán el relevo las pruebas del CSI5*W, con el Trofeo Checkpoint y el Trofeo CaixaBank.

El sábado 5 continuará la actividad con otras cuatro pruebas. La jornada comenzará por la mañana con el Trofeo Porsche y el Trofeo Veolia, pertenecientes al CSI1*. Ya por la tarde, llegarán dos de las citas destacadas del día dentro de la categoría 5*: el Trofeo Grupo Eulen y el primer Gran Premio del fin de semana, patrocinado por Longines.

El domingo 6 pondrá el broche final a esta edición con una última jornada de competición. La mañana estará dedicada al CSI1*, con el Trofeo Movistar y el Gran Premio Prosegur Security. Por la tarde, el CSI5*W tomará protagonismo con el Trofeo DHL, antes de la prueba más esperada del fin de semana: el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo Casas Novas, que cerrará tres días de deporte al más alto nivel.

Toda la información sobre el concurso y las invitaciones está disponible en la página web oficial: www.csicasasnovas.com.