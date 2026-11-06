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O Noso Deporte | Ligas Nacionales

¿Qué equipos coruñeses juegan este fin de semana?

Doblete para el Ciudad de A Coruña en Sevilla, visita del Zalaeta a Chamberí y compromisos para los primeros equipos del CRAT en el parón de OK Plata y OK Bronce

Raúl Ameneiro
Raúl AmeneiroA Coruña
06/11/2026 20:16
Las jugadoras del Ciudad de A Coruña se juntan tras un punto del derbi contra el Voleyourense
Las jugadoras del Ciudad de A Coruña se juntan tras un punto del derbi contra el Voleyourense
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Fin de semana escaso en el polideportivo por los parones en OK Plata y OK Bronce de hockey sobre patines. Eso sí, tanto el voleibol como el rugby continúan su curso este sábado y domingo.

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Voleibol (Superliga 2) - Jornada 6

CV Fuentes - Ciudad de A Coruña. Sábado, 17.30 horas. Doblete para el CV Ciudad de A Coruña, que aprovechará su viaje a Sevilla para enfrentarse a los dos equipos de la ciudad en el mismo fin de semana y así abaratar costes. El equipo de Charly Suárez buscará sumar su segunda victoria de la temporada.

Madrid Chamberí - Zalaeta. Sábado, 19.00 horas. Nuevo viaje a Madrid para un Zalaeta que ahora mismo empata en la quinta plaza de la tabla clasificatoria a ocho puntos con Ourense y Sestao. El equipo entrenador por Jorge Barrero se medirá esta tarde (19.00 horas) al Madrid Chamberí, equipo de la zona baja de la tabla que ha ganado dos partidos en lo que va de temporada. En el equipo coruñés, que ganó la semana pasada al Sestao en el quinto set, Alba Quirós viene de ser nombrada MVP de la jornada en el Grupo C.

Alba Quirós atiende a las instrucciones de su entrenador, Jorge Barrero

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Mairena - Ciudad de A Coruña. Domingo, 12.00 horas. Tras enfrentarse hoy al CV Fuentes, mañana por la mañana el Ciudad de A Coruña hará lo propio con el Mairena, tercer clasificado del Grupo C de la Superliga 2. El equipo herculino llega a este doble compromiso tras haber perdido el derbi con Ourense en el quinto set.

Rugby (División de Honor Femenina) - Jornada 4

Sant Cugat - CRAT. Domingo, 11.00 horas. El XV coruñés, que la pasada semana encajó una dura derrota en Majadahonda, visita el campo de un téorico rival por una de la cuatro primeras plazas, las que dan acceso a los playoffs por el título. Lo hace de nuevo con muchas bajas, frente a un conjunto catalán que acumula cuatro puntos menos, aunque con un partido menos disputado.

Imagen de archivo de un partido liguero del CRAT Rialta

Crónica | El Majadahonda aplasta a un CRAT Rialta bajo mínimos (49-10)

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Rugby (División de Honor B Masculina) - Jornada 5

CRAT - El Salvador DHB. Sábado, 16.30 horas. El equipo masculino del CRAT encara en la Ciudad Deportiva de A Torre un compromiso de la máxima dificultad, ya que recibe al líder del grupo D de  la División de Honor B, un filial de El Salvador que cuenta por victorias sus tres encuentros disputados, en los que ha anotado 46 ensayos y encajado solo seis. El XV herculino ha sacado adelante dos de sus cuatro compromisos.

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