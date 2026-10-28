El deporte responde solidario ante la tragedia ferroviaria

Minuto de silencio en San Francisco Javier antes del partido entre OAR y Cuenca German Barreiros

Un vuelco al corazón y una reacción inmediata del mundo del deporte. También alguna reivindicación que ha despertado controversias. El nuevo accidente con trenes de alta velocidad involucrados ha desatado reacciones en el mundo del deporte, en especial en el del fútbol, que paralizó la jornada prevista para este miércoles en señal de duelo. “Seguimos con preocupación las noticias que llegan del accidente ferroviario [...] Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos, y nuestros deseos de pronta recuperación a todas las personas afectadas”, apuntó a través de sus redes sociales el Deportivo.

“Acompañamos en el dolor a los familiares y allegados de las personas fallecidas, y deseamos una pronta recuperación a las personas heridas. En estos momentos tan difíciles, enviamos toda la fuerza y el cariño de la Familia Naranja, tanto a los afectados como a los servicios de emergencias”, reaccionó el Básquet Coruña. También el Liceo tuvo unas palabras de ánimo. “Todo o noso apoio e agarimo ás súas familias e achegados nestes momentos tan difíciles”.

En el Pabellón de San Francisco Javier se guardó un minuto de silencio antes del partido de Copa entre OAR y Cuenca. Y a nivel federativo también brotaron palabras solidarias. “O fútbol galego está con vos”, expresó a los afectados y sus familias la Federación Galega de Fútbol., que convocó un minuto de silencio en todos los partidos bajo su organización en la próxima jornada tanto en fútbol, fútbol sala como fútbol gaélico.

También LaLiga o los clubs de fútbol a nivel nacional fueron sensibles al suceso de Toledo, con comunicados o minutos de silencio antes de sus entrenamientos. Pero en las reacciones de los deportistas hubo algunos que quisieron ir más allá del pésame y las oraciones para expresar opiniones sobre lo sucedido.

El primero, y como casi siempre el más ruidoso, en hacerse notar fue Marcos Llorente. El jugador del Atlético criticó al ministro de Transportes, Oscar Puente, por su gestión al frente del Ministerio, y en un mensaje en su cuenta de Instagram, que se hizo viral, afirmó: “Querido Oscar Puente, ¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?”.

“Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de trece años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”, subrayó Marcos Llorente el campeón del mundo, en un mensaje que repostearon futbolistas como Courtois, Carvajal, Joselu o Baena.

El exciclista Alberto Contador también pidió respuestas ante lo sucedido. “Resulta difícil de comprender, casi imposible, que a estas alturas y en un intervalo de tiempo tan breve se haya producido un nuevo accidente de semejante gravedad. Una situación que, además del profundo dolor que provoca, genera una enorme preocupación y exige respuestas claras, transparencia y responsabilidad”.

Otros como Pau Gasol, Rafa Nadal o Fernando Alonso fueron más comedidos. “Muy afectado por lo ocurrido esta mañana en Toledo. Todo mi cariño y fuerza a las familias y a todos los afectados. Gracias también a los equipos de emergencia por su trabajo. Todo mi apoyo”, se leyó en las redes del veterano piloto de Fórmula 1.

Quizás todo sea una cuestión de respetar los tiempos del duelo