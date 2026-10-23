Varias medallistas olímpicas dan lustre al Trofeo Isabel Zendal

Imagen del Trofeo Zendal-Cidade da Coruña de 2025 Pedro Seaone Prado

A Coruña alberga este fin de semana el Trofeo Isabel Zendal, tercer acto de A Coruña Nautical Festival, que con el apoyo de la Semana Abanca, está dedicado a la vela femenina, con la participación de los equipos del Real Club Náutico de La Coruña, Real Club Náutico de Puerto Pollensa, Comisión Naval de Regatas de Ferrol, Club Náutico de Ibiza, Real Club Náutico de Gran Canaria, Monte Real Club de Yates de Baiona, Club Náutico Marina Coruña y el Real Club Náutico de Barcelona.

La competición en monotipos J80 (con tripulaciones de cinco regatistas, patrona incluida) con exactitud en la igualdad de las velas y los trimados de los barcos y cuyo inicio está programado para las 9.30 horas del sábado, se disputará por sistema de liguilla (dos grupos de cuatro equipos). Los dos primeros clasificados de cada uno de ellos avanzan a las semifinales, de donde saldrán los dos barcos que lucharán cara a cara por la victoria final.

Está confirmada la presencia de la tripulación vencedora de la última edición celebrada, con Carlota Hernández como capitana del MRCY de Baiona, que a priori es el equipo a batir. El Real Club Náutico de La Coruña, por su parte, cuenta con dos campeonas olímpicas, la coruñesa Sofía Toro, como patrona, y la gijonesa Ángela Pumariega, completando el equipo Paloma Botas y Carmen Solórzano.

El Monte Real Club de Yates de Baiona se lleva el Trofeo Isabel Zendal femenino en A Coruña Más información

El Real Club Náutico de Barcelona tiene a la caña a la doble medalla plata olímpica Natalia Vía Dufresne. María Bertrán, Julie García, Marta Peñarrubia y Laia Tutzó son las otras tripulantes.

Beatriz Rodríguez lidera el barco de la Armada Española (Comisión Naval de Regatas de Ferrol); Pilar Casares, el del RCN de Puerto Pollensa (Mallorca); la gran laserista Catherine Havenga, el del CN Ibiza; Cristina Martínez Doreste, el del RCN de Gran Canaria, y, finalmente, Belén Fuentes, el del Marina Coruña.

En la parte técnica el sheriff del jurado estará el histórico regatista herculino Arcadio García Tizón, mientras que como director de regata ejercerá el a la sazón director de la Escuela de Vela del RCNC, Jano Toro.

Tras el habitual breefing de patronas, que tendrá lugar en el Sollado del club herculino, se procederá al sorteo de los dos grupos, para establecer las tripulaciones que formarán parte de los grupos A y B, y el orden de utilización de las diferentes unidades (cuatro en total) de los J80 de la Escuela de Vela que utilizarán sendos juegos exactos, fabricados en el taller que tiene en Galicia el gran regatista océanico Javier de la Gándara.

La filosofía de la competición se basa en la gran igualdad de los J80 que se utilizan. La entrega de premios será en torno a la 17.00 horas del domingo; en acto que contará con la presencia, entre otras autoridades, con Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña.