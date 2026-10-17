Guía de partidos del polideportivo coruñés del fin de semana

Juagada del partido entre el CRAT y el Turia Javier Alborés

Jornada a pares. Porque en rugby el CRAT tendrá divida su atención entre el partido del equipo femenino y el masculino; en voleibol el Barrio de las Flores será el escenario de dos partidos, el sábado del Zalaeta y el domingo del Ciudad de A Coruña; lo mismo que en Monte Alto, que acogerá al CDM y al Dominicos con dos horas y media de separación.

Rugby

Liga Iberdrola: CRAT Rialta-Cocos (Campus Elviña, sábado 14.15 horas). Segunda jornada para el equipo coruñés, cuyo inicio de liga le lleva a disputar tres partidos seguidos en su feudo. El anterior, el estreno de la competición, las de Arquitectura ganaron al Turia, pero ahora se enfrentan a un equipo con más tradición en la categoría y que a priori será un rival directo por unos de los puestos de honor que dan derecho a disputar el playoff por el título.

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División de Honor B masculina: Oviedo-CRAT (El Naranco, sábado 16.00 horas). También segundo compromiso para los hombres dirigidos por Sean Smith, el primero a domicilio. Los dos equipos llegan igualados porque ambos ganaron su primer y único duelo hasta el momento, aunque el 83-5 con el que los asturianos se impusieron a Os Ingleses habla a las claras de su potencial.

Hockey sobre patines

OK Plata masculina: CDM-Congrés (Monte Alto, sábado 17.00 horas). El CDM, que el lunes perdió de forma contundente la final de la Copa Galicia contra el Lubiáns, retoma la competición frente a un equipo catalán que llega a A Coruña, donde ya ganó hace unas semanas al Dominicos, como sorprendente líder de la categoría con dos victorias y una derrota. Los coruñeses tienen una de cada.

OK Plata masculina: Dominicos-Ordes (Monte Alto, sábado 19.30 horas). Derbi provincial al que los de la Ciudad Vieja llegan con la necesidad de sumar después de dos derrotas seguidas. Da la casualidad que los dos equipos, empatados a tres puntos, sumaron su única victoria hasta el momento del curso en un derbi. El Dominicos en la primera jornada contra el CDM y el Ordes la semana pasada ante el Lubiáns.

OK Bronce. Cuatro partidos en el fin de semana. Dos este sábado: Urdaneta-Ordes B (18.00 horas) y Compostela-Oleiros (20.00 horas). Y dos el domingo: CDM B-Borbolla (Monte Alto, 13.30 horas) y Liceo B-Mieres (Monte Alto, 18.00 horas).

Baloncesto

Liga Challenge: Joventut-Maristas (Municipal d'Esports, domingo 13.00 horas). Primero contra tercero. Uno de los escenarios grandes para el equipo coruñés, que afronta uno de los viajes que tenía señalados cuando llegó a la categoría. El de Fernando Buendía es un recién ascendido, aunque no lo parezca viendo su situación en la clasificación, con dos victorias en dos partidos en los que derrochó resiliencia. Pero el de Badalona es uno de los grandes favoritos a todo y no ha dado opciones en sus dos primeros compromisos, ganando de 30 el primero y de 10 el segundo.

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Balonmano

División de Honor Plata: OAR-Agustinos (San Francisco Javier, 19.30 horas). Partido contra la historia, porque una victoria haría que los coruñeses firmasen su mejor arranque en la categoría de Plata, en la que solo han perdido contra uno de los favoritos, Anaitasuna. El Agustinos, por su parte, no suma un buen arranque de competición ya que todavía no conoce el triunfo.

Voleibol

Superliga 2 femenina: Zalaeta-VP Madrid (Barrio de las Flores, sábado 19.30 horas). Una victoria y una derrota, ambas en el desempate, son el balance del equipo, que quiere aumentar su regularidad para no sufrir tanto en los partidos. Lo necesitará frente al líder (aunque con un partido más), que ya ganó hace dos semanas en la ciudad al Ciudad de A Coruña.

Superliga 2 femenina: Ciudad de A Coruña-Sestao (Barrio de las Flores, domingo 12.00 horas). Coruñesas y vascas vuelven a verse las caras, pero en una nueva categoría, después de su lucha el curso pasado en Primera. Las locales solo han jugado un partido, que perdieron, mientras que el rival también cedió sus dos duelos, pero ambos en el desempate, lo que le da dos puntos.