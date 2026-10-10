Previa | El Sparking Truth Maristas debuta en casa contra el Iraurgi vasco

Brenda Fontana entra a canasta durante un partido de pretemporada Germán Barreiros

El Sparking Truth Maristas se estrena este sábado (18.00 horas) en casa como equipo de Liga Challenge contra un rival, el Iraurgi SB vasco, que en la primera jornada acarició un triunfo que las jugadoras de Fer Buendía sí lograron, por la mínima, en la cancha del NBF Castelló.

Dos arranques muy similares pero con resultados opuestos. Y con finales diferentes. El del equipo del Cole estuvo marcado por los errores. Nuria Ríos falló dos libres a seis segundos para el bocinazo final y con 82-83 en el marcador, guarismos que no se moverían porque el anfitrión fue incapaz de lanzar a canasta en su última posesión.

Por su parte, el conjunto de Azpeitia acabó atacando, pero el triple sobre la bocina ejecutado por Geraldyn Leaupepe (10 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en el partido) no pasó por el aro y el Unicaja Mijas se llevó a Málaga el triunfo por 83-85.

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Leaupepe, que juega como escolta, forma un poderoso dúo exterior con Kylyn Filewich, que en la jornada inaugural también firmó un encuentro muy completo: 8 tantos, 7 rechaces y 5 pases de canasta. La máxima anotadora fue, con 15 puntos, la base June Carmona. También alcanzó la decena la pívot Alliance Ndiba, quien además capturó media docena de rebotes y colocó un tapón.

Leaupepe, Montserrat Gutiérrez y Alazne Lizundia son las únicas jugadoras que también militaron en el Iraurgi SB la temporada pasada, en la que el conjunto guipuzcoano terminó en la décima posición, pero con el mismo récord (10-20) que el antepenúltimo clasificado, el Baloncesto Sevilla, aunque este contó con un margen de cuatro victorias sobre el segundo puesto de descenso a Liga Femenina 2.

El Maristas cuenta con la plantilla al completo para debutar ante su afición en la primera aventura de su historia en la segunda categoría nacional. Una fiesta que, a buen seguro, colmará las gradas del Cole. El triunfo sería la guinda.