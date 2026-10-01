El INEF-Galicia recuerda su gestación hace 40 años

Los ponentes, durante la mesa redonda celebrada en las instalaciones salón de actos de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la UDC Patricia G. Fraga

El salón de actos de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad da Coruña (UDC) fue el escenario ayer de una mesa redonda sobre ‘Antecedentes y gestación de la creación del INEF-Galicia’, organizada en el marco del cuarenta aniversario de la creación de este centro universitario y por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE) en colaboración con la Facultad.

Dio la bienvenida Joaquín Gómez, decano del centro ubicado en el concello de Oleiros, a las personas que asistieron al acto: profesionales de la educación física y estudiantado, pasándole luego la palabra a Cristóbal Atienza, exalumno y exprofesor del INEF-Galicia y exjefe de la sección de deportes de El Ideal Gallego como moderador de la mesa redonda.

El hasta hace poco responsable de prensa del Real Club Náutico de La Coruña presentó a las tres personas intervinientes, que fueron Eduardo Blanco, profesor jubilado y actual presidente de AGAXEDE; José Manuel Cardesín, exdirector del INEF-Galicia y actualmente profesor honorario, y Manuel Estévez Mengotti, abogado, expresidente del Club Amigos del Baloncesto (CAB) Coruña, que por aquel entonces era el delegado provincial de Deportes de la Xunta de Galicia.

Tres propuestas sólidas

A principios de la década de 1980 comenzó a fraguarse la necesidad de crear un INEF en nuestra Comunidad, presentándose como ubicaciones Bastiagueiro (Oleiros), Santiago y Pontevedra como las propuestas más sólidas.

Al mismo tiempo, nacía el Colectivo de Estudio y Promoción de la Educación Física liderado por Eduardo Blanco –exconcejal de Deportes y teniente de alcalde con Francisco Vázquez–, un apasionado por el deporte cuya ambición acabaría siendo clave para que Galicia, y más concretamente A Coruña, acabase teniendo un centro de enseñanza deportiva igual que los ya levantados en Madrid, Barcelona o Granada.

El Colectivo también fue un instrumento de formación y actualización, además de ariete reivindicativo en defensa de la propuesta de Bastiagueiro que, en 1984, con el respaldo del alcalde de Oleiros, Ángel Seoane; el alcalde de A Coruña, Paco Vázquez y el presidente de la Diputación, Enrique Marfany, la Xunta de Galicia decidió elegir Bastiagueiro –en unos terrenos propiedad del Gobierno provincial– como la propuesta más idónea para ubicar el primer INEF gallego, Después de esta importante decisión, fue en 1986 cuando mediante un decreto se creó formalmente el INEF de Galicia.

En estos cuatro decenios de vida el centro educativo-deportivo de Bastiagueiro ha acogido a miles de alumnos. Entre los cinco millares largos de licenciados en el INEF-Galicia están, entre otros, dos deportistas coruñeses del máximo nivel, el atleta de mediofondo Andrés Díaz bronce mundialista en 1.500, y la regatista Sofía Toro, campeona olímpica de la clase Match Race Elliot 6m en Londres 2012. l