INEF acoge este viernes el XV Foro do Deporte para Todos organizado por AGAXEDE

XV Foro do Deporte para Todos en INEF

La Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE) celebrará el próximo viernes 25 de septiembre, de 16:30 a 20:30 horas, la decimoquinta edición del Foro del Deporte para Todos, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidade da Coruña (INEF Galicia), en Bastiagueiro.

La actividad, organizada por AGAXEDE con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, se desarrolla bajo el lema «Más actividad físico-deportiva social y segura» y forma parte de la Semana Europea del Deporte, coincidiendo además con la conmemoración del 40 aniversario de INEF Galicia.

A lo largo de la tarde se desarrollará un programa de primer nivel, con ponentes de reconocido prestigio en el ámbito deportivo, que aportarán su experiencia y conocimiento para abordar algunos de los principales retos actuales relacionados con la promoción y la financiación de la actividad física y el deporte.

El programa comenzará con la intervención de Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, quien presentará diferentes programas y ayudas económicas para el fomento del deporte.

Uno de los principales espacios de la jornada será la mesa redonda «Cómo lograr que Galicia se mueva más», moderada por Eduardo Blanco, presidente de AGAXEDE, y en la que participarán Sofía Toro, gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, y Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol. La mesa permitirá abordar, desde diferentes perspectivas, uno de los grandes desafíos actuales: incrementar los niveles de actividad física de la población gallega.

Programa del XV Foro para Todos organizado por AGAXEDE

El Foro prestará también especial atención a la protección de los menores en el ámbito deportivo. Victorino Escamilla, coordinador general de la Fundación Educativa e Social Dignidade, abordará la figura de la persona delegada de protección de menores en los clubes deportivos y la implantación de los correspondientes protocolos.

Para finalizar, la jornada contará con la participación de Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación, quien presentará la Comisión Olimpismo 365, una iniciativa del Comité Olímpico Español que busca trasladar los valores del olimpismo a la sociedad más allá de la competición deportiva.

Con esta edición, AGAXEDE da continuidad a una actividad consolidada dentro de su programación anual, que vuelve a reunir a clubes deportivos, profesionales, responsables de entidades y representantes de diferentes ámbitos del deporte para compartir experiencias y abordar cuestiones de actualidad relacionadas con la actividad física y deportiva.

La participación en el XV Foro del Deporte para Todos es gratuita, aunque requiere inscripción previa en www.agaxede.org y las plazas son limitadas.