El Edommo Razo Pro entra por primera vez en el circuito absoluto de la World Surf League

Imagen de ambiente de una competición de surf en la carballesa playa de Razo Laurent Masurel

El Edommo Surf Pro Razo 2026 supondrá un antes y después en un evento que este año cumple su cuarta edición. Por primera vez, escala desde la categoría júnior, de jóvenes promesas y talentos consagrados, a la absoluta, en la que los mejores surfistas de Europa luchan por conseguir puntos para subir posiciones en el ránking mundial de la World Surf League (WSL).

De hecho, la competición, que se disputará del 15 al 18 de octubre en la playa de Razo (Carballo), se engloba dentro de las Qualifying Series (en concreto, un QS 2.000) y congregará a cerca de 150 deportistas (el cómputo total entre el cuadro masculino y el femenino) llegados desde todos los puntos del continente y su zona de influencia.

Además, el campeonato, como en ediciones anteriores, dispondrá de un montaje de primer nivel, propio de la mejor competición de surf del planeta, y servirá para posicionar y consolidar a la playa de Razo, la Costa da Morte y Galicia en el calendario internacional de este deporte.

“Ya desde hace tiempo creíamos que Razo, una de las playas más emblemáticas de Galicia dentro del mundo del surf, se merecía por lo menos estar en alguna edición dentro del calendario absoluto de la WSL”, explica el director del evento, Yago Barreto.

“Este año nos pusimos el reto de conseguirlo y, por fin, podemos anunciar que ya es una realidad y que el mes que viene veremos por aquí a algunas de las estrellas del surf europeo compitiendo de nuevo en Galicia. Como siempre, un agradecimiento especial a todos los patrocinadores que nos han acompañado para lograr acabar con éxito este desafío”, concluye Barreto.