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Diario de Ferrol

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O Noso Deporte

A Xunta e o Goberno central acordan o marco para actuar fronte á violencia no ámbito deportivo

O convenio permite pechar a discrepancia competencial e evitar o recurso perante o Tribunal Constitucional

Esther Durán
17/09/2026 17:55
Alfonso Rueda con las jugadoras del Depor Abanca
Alfonso Rueda, presidente da Xunta, con xogadoras do Depor-Abanca
Xunta de Galicia
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O Diario Oficial de Galicia publica este xoves o acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia que resolve as discrepancias entre o Goberno central e a Xunta sobre a modificación da Lei do Deporte de Galicia relativa á posible intervención do Goberno galego nos procedementos penais por delitos e actos de violencia no ámbito deportivo.

Tras varios meses de negociacións, Estado e Xunta acordaron unha interpretación do artigo 128 bis da Lei do Deporte de Galicia que permite compatibilizar a finalidade perseguida pola normativa autonómica coas regras establecidas pola lexislación procesual estatal.

En concreto, o acordo establece que a eventual intervención da Xunta deberá enmarcarse no disposto no artigo 109 bis.3 da Lei de Axuízamento Criminal e ser congruente coa defensa dos dereitos das vítimas. Ademais, deberá contar coa autorización expresa da vítima afectada, requisito esencial para que poida producirse a intervención.

Deste xeito, a actuación da Xunta non se configura como unha habilitación xeral ou ilimitada para intervir en calquera procedemento penal relacionado co deporte, senón que queda vinculada á protección efectiva dos dereitos das vítimas e sometida en todo caso ás condicións establecidas pola lexislación procesual estatal. Esta é, precisamente, a delimitación que recolle o documento de referencia.

O acordo alcanzado permite así pechar a discrepancia competencial e evitar o recurso perante o Tribunal Constitucional, ao establecer unha interpretación compartida do precepto autonómico respectuosa co marco procesual estatal.

Cómpre lembrar que a modificación da Lei do Deporte de Galicia responde á vontade da Xunta de reforzar a protección fronte ás agresións nos estadios, á violencia nas competicións e ás condutas que poñen en risco as persoas participantes e asistentes, con especial atención ás vítimas, ás familias e aos menores.

Desde o Goberno galego mantívose desde o primeiro momento a vontade de alcanzar unha solución no seo da Comisión Bilateral que permitise preservar a finalidade da norma galega e, ao mesmo tempo, garantir a súa plena adecuación á lexislación procesual estatal.

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