Luis Cabarcos logra una nueva medalla coruñesa en los Juegos Mediterráneos

Luis Cabarcos, durante la final de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 Cedida

Luis Cabarcos logró, en la modalidad de skateboarding, una nueva medalla del deporte coruñés en los Juegos Mediterráneos, certamen que acoge la ciudad italiana de Taranto, donde los atletas gallegos ya han sobrepasado la media docena de podios.

Cabarcos, de solo quince años (soplará una vela más el día 28 del presente mes) se colgó el bronce con holgura. Sumó 157,68 puntos, 2,17 más que el cuarto clasificado, el argelino Adam Diego Bensalah.

Más cerca quedó el herculino del segundo escalón del podio, al que se encaramó el francés de 21 años Max Berguin (159,28). Su compatriota Joseph Garbaccio no tuvo rival, lo demuestran sus 170,31 unidades.

La mejor ronda de Cabarcos fue la tercera, en la que obtuvo 76,30 puntos, por 39,15 de Berguin y 86.10 del inalcanzable Garbaccio, de 28 años de edad.

En trucos, su máximo registro fue en la primera ronda, con 81,38. La mejor puntuación de Berguin, 80.21, cayó en la inicial, mientras que el nuevo campeón mediterráneo hizo 84,21 en la tercera y última.

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El bronce del coruñés, campeón de España sub-16 y bronce de la categoría abosluta el pasado año, tuvo un mérito añadido.

"La verdad es que está encantado", reconoció su madre. Aunque también subrayó que "fue un campeonato muy complicado para él; viajó con amigdalitis y antibióticos y justo el primer día de entrenamientos oficiales tuvo que quedarse solo durante dos días porque le dio un derrame cerebral al hermano de quince años de su compañera y el seleccionador viajó con ella para que pudiera despedirse de su hermano antes de desconectarlo".

"Fue durísimo para él, ver a su compañera tan mal, a su seleccionador. Yo no llegué hasta el día del campeonato. De hecho, compitió sin saber que realmente el niño había muerto. Al final, en situaciones tan terribles de la vida él no deja de ser un niño que no está acostumbrado a vivir esas situaciones, pero fue capaz de recomponerse y competir muy bien, con lo que está encantado pese a todo", agregó la madre del jovencísimo skater coruñés.