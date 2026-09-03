Iago Caamaño se enfrenta al Nacional en el Terra de Galicia

Iago Caamaño, durante su participación en un rally Cedida

Sin tiempo para descansar tras el Rallymix de Portas, el Caamaño Team afronta un reto de máximo nivel en el Campeonato de España de Tierra. Iago Caamaño y Luis Bouza disputarán este sábado el Rallye Terra de Galicia, repitiendo con el Skoda Fabia RS Rally2.

Será una prueba muy especial al medirse a la élite nacional con el centro neurálgico en A Coruña, un factor extra de motivación para el piloto herculino.

La acción cronometrada discurrirá por los rápidos y técnicos tramos de Carballo y Cerceda, terreno que la dupla ya conoce de la pasada campaña.

Contar de nuevo con el respaldo del equipo Garaje Progreso y el potencial del Skoda Fabia RS Rally2 permite a la dupla coruñesa llegar con máxima confianza, dispuesta a pelear de tú a tú en un escenario inmejorable.

"Correr en casa, con salida y meta en A Coruña, es un orgullo y un extra de motivación espectacular", declaró el piloto coruñés. "Ya estuvimos el año pasado por Carballo y Cerceda y conocemos lo exigentes que son. Medirse al Campeonato de España es un reto enorme, pero el coche está perfecto. En esta ocasión contaremos con Luis Bouza en el asiento de la derecha, con quien ya hemos tenido la oportunidad de rodar en el Test Day de esta semana, con buenas sensaciones, así que vamos a salir a correr desde el primer metro para disfrutar y estar lo más arriba posible".

Horarios y tramos

8:46h – 11:35h TC2 - 4: Coristanco 10,00 kilómetros.

9:36h – 12:25h TC3 - 5: Malpica – Ponteceso 11,31 kilómetros.

15:24h – 18:17h TC6 - 8: Cerceda – A Laracha 19,69 kilómetros.

16:27h – 19:20h TC6 - 8: Carballo 10,13 kilómetros.

Total kilómetros cronometrados: 104,56.