Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ralis

Iago Caamaño se enfrenta al Nacional en el Terra de Galicia

El piloto coruñés contará en el asiento derecho con el también herculino Luis Bouza para una prueba en la que 'jugará en casa'

Esther Durán
03/09/2026 17:00
Iago Caamaño, durante su participación en un rally
Iago Caamaño, durante su participación en un rally
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Sin tiempo para descansar tras el Rallymix de Portas, el Caamaño Team afronta un reto de máximo nivel en el Campeonato de España de Tierra. Iago Caamaño y Luis Bouza disputarán este sábado el Rallye Terra de Galicia, repitiendo con el Skoda Fabia RS Rally2.

Será una prueba muy especial al medirse a la élite nacional con el centro neurálgico en A Coruña, un factor extra de motivación para el piloto herculino.

La acción cronometrada discurrirá por los rápidos y técnicos tramos de Carballo y Cerceda, terreno que la dupla ya conoce de la pasada campaña.

Contar de nuevo con el respaldo del equipo Garaje Progreso y el potencial del Skoda Fabia RS Rally2 permite a la dupla coruñesa llegar con máxima confianza, dispuesta a pelear de tú a tú en un escenario inmejorable.

"Correr en casa, con salida y meta en A Coruña, es un orgullo y un extra de motivación espectacular", declaró el piloto coruñés. "Ya estuvimos el año pasado por Carballo y Cerceda y conocemos lo exigentes que son. Medirse al Campeonato de España es un reto enorme, pero el coche está perfecto. En esta ocasión contaremos con Luis Bouza en el asiento de la derecha, con quien ya hemos tenido la oportunidad de rodar en el Test Day de esta semana, con buenas sensaciones, así que vamos a salir a correr desde el primer metro para disfrutar y estar lo más arriba posible".

Horarios y tramos

8:46h – 11:35h TC2 - 4: Coristanco 10,00 kilómetros.

9:36h – 12:25h TC3 - 5: Malpica – Ponteceso 11,31 kilómetros.

15:24h – 18:17h TC6 - 8: Cerceda – A Laracha 19,69 kilómetros.

16:27h – 19:20h TC6 - 8: Carballo 10,13 kilómetros.

Total kilómetros cronometrados: 104,56.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Iago Caamaño, durante su participación en un rally

Iago Caamaño se enfrenta al Nacional en el Terra de Galicia
Esther Durán
Roberto García durante su intervención

A Xunta convoca os Premios Deporte Galego dirixidos a recoñecer aos mellores do ano 2025
Sergio Baltar
Lusi Cabarcos, durante la final de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

Luis Cabarcos logra una nueva medalla coruñesa en los Juegos Mediterráneos
Esther Durán
Plantilla y cuerpo técnico del CV Ciudad de A Coruña posan sobre la pista del Barrio de las Flores en su primer entrenamiento de pretemporadaBarrio de las Flores.Primer entrenamiento del Ciudad deA CoruÃ±a de voleibol.

El Ciudad de A Coruña, ante el reto de la Superliga 2
Raúl Ameneiro