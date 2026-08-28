Gatillazo del K4 500 de Carlos Arévalo en los Mundiales de Poznan

Imagen de archivo del K4 español con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade RFEP

El laureado K4 500 español, actulmente compuesto por el betanceiro Carlos Arévalo, el cangués Rodrigo Germade, el mallorquín Marcus Cooper y el madrileño Adrián del Río, pegó un sonoro gatillazo en la final de los Campeonatos del Mundo que alberga la ciudad polaca de Poznan.

Con un crono de 1:26.91, el cuarteto español, que en las semifinales había firmado el tercer mejor registro, finalizó en la octava posición, solo por delante de los daneses Gustav Bock, Victor Gairy Aasmul, Morten Graversen y Simon Schuldt Hein (1:27.20).

Subió a lo más alto del podio, con un registro de 1:23.95, el equipo alemán, formado por Max Renschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf y Tom Liebscher-Lucz. La medalla de plata fue a para al cuello de los australianos Jean van der Westhuyzen, Pierre van der Westhuyzen , Riley Fitzsimmons y Moha Havard, con un tiempo de 1:24.57. En 1:25.53 pararon el reloj los terceros, los portugueses Gustavo Gonçalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista y Pedro Casinha.

Arévalo tendrá este sábado, a partir de las 16.00 horas, una segunda oportunidad para tocar metal. El betanceiro accedió a la carrera por las medallas del K1 200 con el quinto mejor crono de las semifinales.

El K4 500 femenino, formado por Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo, y Laia Pelachs, en K1 1.000, lograron sendas medallas de plata.

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El cuarteto español marcó un crono de 1:39.91 y tan solo fue superado por la embarcación de China, formada por Shimeng Yu, Mengdie Yin, Nan Wang y Siyu Shen, que venció con 1:38.67, mientras que el bronce fue para las alemanas Paulina Paszek, Finja Hermanussen, Pauline Jagsch y Nele Reinwardt, que invirtieron tan solo dos centésimas más que el bote hispano.

No pudieron defender el oro logrado en la pasada edición mundialista celebrada en Milán, donde superaron a las asiáticas, pero se mantuvieron brillantemente en el podio. De hecho, ya suman ocho medallas internacionales consecutivas.

Pelachs, por su parte, firmó un gran segundo puesto en K1 1.000 con un tiempo de 4:14.76 y solo fue superada por la húngara Zsoka Csikos (4:11.95). El bronce fue para la danesa Pernille Brandstrup Knudsen (4:17.30).

No pudieron alcanzar la medalla esperada Angels Moreno y Viktoria Yarchevska, quintas (2:03.55) en C2 500, mientras que Pablo Crespo fue sexto en C1 1000 y Pablo Graña quinto en C1 200 a tres décimas del podio que cerró el ruso Andrei Zholabau.