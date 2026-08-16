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O Noso Deporte | Traineras

La SD Tirán deja al CR Perillo sin pleno de victorias

La tripulación entrenada por Sebas Acerbi, que se proclamó campeona en la víspera, cede ante moañesa en la prueba final, la Bandeira Rianxeira

Chaly Novo
Chaly Novo
16/08/2026 19:55
La tripulación del CR Perillo, durante la Bandeira de Rianxo
La tripulación del CR Perillo, durante la Bandeira de Rianxo
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Menos de 24 horas después de proclamarse, por primera vez en su historia, campeón de la Liga Galega Feminina, el CR Perillo no pudo poner el broche de oro a un verano imperial.

Además de con el título en el bolsillo, la tripulación entrenada por Sebas Acerbi se presentó en la última prueba, la Bandeira Rianxeira, en Boiro, con ocho victorias en las mismas regatas disputadas. La SD Tirán privó del pleno al equipo oleirense, que finalizó en la segunda posición, con un tiempo de 11:46.78, más de tres segundos más lento que el moañés. 

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Tercera, a veinte segundos y medio, concluyó Amegrove CR. Por detrás llegó la segunda clasificada de la general final y campeona de las tres ediciones precedentes de la competición autonómica, CR Chapela, a más de 27 segundos de la ganadora.

Un desliz, posiblemente debido a la falta de presión tras coronarse la víspera en aguas de la localidad asturiana de Castropol, que no empaña, ni por asomo, la monumental temporada del CR Perillo femenino. 

Un curso 2026 que podría redondear el equipo masculino si consigue el ascenso a la Liga A, ganada por la boirense Cabo da Cruz. La Santa Leocadia, segunda clasificada en la B, tras CR Rianxo, luchará por volver a la primera categoría, de la que se cayó en 2021, en un playoff en dos jornadas que se disputará el 29 y el 30 de este mes. 

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