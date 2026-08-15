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Diario de Ferrol

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O Noso Deporte

Os campións do mundo Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya inauguran o Rallyshow das Pontes

Este domingo terá lugar a competición da proba organizada pola Deputación da Coruña

Sergio Baltar
15/08/2026 16:46
Os catro campións do mundo pousaron xuntos durante o acto de presentación do Rallyshow
Os catro campións do mundo pousaron xuntos durante o acto de presentación do Rallyshow
Iago López
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Este sábado celebrouse a rolda de prensa de presentación do Rallyshow de As Pontes, organizado pola Deputación da Coruña, que conta cun amplo programa de competición e exhibicións e que reunirá pilotos e vehículos de diferentes épocas e disciplinas do automobilismo, entre eles catro campións do mundo: o noruegués Petter Solberg (2003), o italiano Miki Biasion (1988 y 1989), o sueco Stig Blomqvist (1984) e o copiloto coruñés Luis Moya (1990 y 1992, con Carlos Sainz ao volante).

Blomqvist, Biasion e Solberg agradeceron o apoio que están recibindo da afección na Coruña e destacaron o esforzo da organización por ser capaces de levar a cabo unha proba deste nivel

Todo preparado no circuíto para este domingo unha gran festa do motor. A pesar da fina choiva, a expectación foi máxima para asistir á presentación da proba e para presenciar e participar en todas as actividades que incluiu o completo programa deseñado para a xornada previa.

O titular do goberno provincial, Valentín González Formoso, fixo de copiloto de Solberg na ronda de recoñecemento, fixo fincapé na "gran afección que hai ao motor e aos rallys en Galicia en xeral e en Ferrolterra en particular” e destacou que “facemos esta presentación do Rallyshow dunha maneira simbólica, rodeados de campións do mundo, rodeados de persoas que deron a vida por este deporte que aman e que nos van a deleitar cunha exhibición para lembrar a historia do automobilismo”.

Tamén puxo o foco sobre a figura de Moya, “alma mater desta proba, a quen chamamos á súa porta e sempre está disposto a dalo todo a cambio da nada para que os afeccionados ao motor poidan desfrutar de todo isto que temos aquí durante esta fin de semana”. O presidente rematou a súa intervención cun desexo: “o ano que ven, Carlos Sainz estará aquí, con Luis Moya ao seu carón”.

Imaxe dunha das actividades da xornada inaugural do Rallyshow
Imaxe dunha das actividades da xornada inaugural do Rallyshow
Iago López

Pola súa parte, Solberg eloxiou a traxectoria do opiloto herculino e a paixón polo motor que percibe en España. El e Blomqvist aproveitaron a súa quenda de palabra para agradecer á organización o esforzo para reunir a catro campións do mundo nas Pontes.

A sorpresa da xornada correu a cargo de Biasion, que nun perfecto español sinalou a “increíble aficción que hay en A Coruña” e lembrou que “los rallys son importantes también por la promoción que se hace del territorio, ahora mucha gente en Italia ya conoce dónde está A Coruña”.

Despois da presentación desenvolveuse a experiencia TRS de pilotaxe deportiva, na que afeccionados seleccionados puideron completar voltas ao trazado nun Renault Clio RSR Rally2 acompañados por un instrutor profesional. A actividade deportiva continou cos adestramentos libres dos pilotos que competirán na xornada dominical. 

Fan Zone para coñecer ás lendas do motor

A Festa do Motor contará cunha Fan Zone concibida como espazo de encontro entre os afeccionados e as grandes figuras do automobilismo. Haberá un período específico para que o público poida achegarse aos campións do mundo, conseguir os seus autógrafos e fotografarse con eles. A Fan Zone incluirá tamén photocall oficial, exposición de vehículos, un globo aerostático que- se a meteoroloxía o permite- permitirá ao afeccionados ver As Pontes desde o aire, merchandising e diferentes actividades promocionais.

Deste xeito, a Deputación quere reforzar o carácter da Festa do Motor como unha experiencia para toda a familia, máis alá da propia competición. A zona de restauración, con churrasco, polbo e bocadillos, permanecerá operativa durante toda a fin de semana, permitindo que afeccionados e familias poidan permanecer nas instalacións e gozar da programación sen necesidade de desprazarse.

Os campións do mundo xa probaron o asfalto do circuíto das Pontes
Os campións do mundo xa probaron o asfalto do circuíto das Pontes
Iago López

O domingo chegará o momento central coa segunda edición do Rallyshow Deputación da Coruña. As instalacións abrirán ao público ás 9.00 horas e, ao longo do día, a competición irá alternando as diferentes mangas con exhibicións de Carcross, Drift e outras disciplinas do motor.

Tras os adestramentos libres e a manga clasificatoria da mañá, pola tarde disputaranse os oitavos e cuartos de final, as semifinais, a loita polo terceiro e cuarto posto e a gran final, prevista para as 17.45 horas. Ás 18.00 horas terá lugar a entrega de trofeos e ás 18.30 celebrarase unha última manga de exhibición cos pilotos convidados.

A programación complétase cunha exposición de vehículos históricos, clásicos, deportivos e de competición, dous simuladores profesionais de rally e numerosas propostas para o público familiar. Os máis pequenos dispoñen dun circuíto de educación viaria con karts a pedais, percorrido sinalizado e actividades sobre seguridade viaria e mobilidade responsable.

A música será a encargada de poñer o broche final á Festa do Motor. Ás 19.00 horas, Sés ofrecerá o concerto de clausura, pechando dous días de automobilismo, espectáculo, gastronomía e actividades para todos os públicos nas Pontes.

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