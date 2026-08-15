Os campións do mundo Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya inauguran o Rallyshow das Pontes
Este domingo terá lugar a competición da proba organizada pola Deputación da Coruña
Este sábado celebrouse a rolda de prensa de presentación do Rallyshow de As Pontes, organizado pola Deputación da Coruña, que conta cun amplo programa de competición e exhibicións e que reunirá pilotos e vehículos de diferentes épocas e disciplinas do automobilismo, entre eles catro campións do mundo: o noruegués Petter Solberg (2003), o italiano Miki Biasion (1988 y 1989), o sueco Stig Blomqvist (1984) e o copiloto coruñés Luis Moya (1990 y 1992, con Carlos Sainz ao volante).
Blomqvist, Biasion e Solberg agradeceron o apoio que están recibindo da afección na Coruña e destacaron o esforzo da organización por ser capaces de levar a cabo unha proba deste nivel
Todo preparado no circuíto para este domingo unha gran festa do motor. A pesar da fina choiva, a expectación foi máxima para asistir á presentación da proba e para presenciar e participar en todas as actividades que incluiu o completo programa deseñado para a xornada previa.
O titular do goberno provincial, Valentín González Formoso, fixo de copiloto de Solberg na ronda de recoñecemento, fixo fincapé na "gran afección que hai ao motor e aos rallys en Galicia en xeral e en Ferrolterra en particular” e destacou que “facemos esta presentación do Rallyshow dunha maneira simbólica, rodeados de campións do mundo, rodeados de persoas que deron a vida por este deporte que aman e que nos van a deleitar cunha exhibición para lembrar a historia do automobilismo”.
Tamén puxo o foco sobre a figura de Moya, “alma mater desta proba, a quen chamamos á súa porta e sempre está disposto a dalo todo a cambio da nada para que os afeccionados ao motor poidan desfrutar de todo isto que temos aquí durante esta fin de semana”. O presidente rematou a súa intervención cun desexo: “o ano que ven, Carlos Sainz estará aquí, con Luis Moya ao seu carón”.
Pola súa parte, Solberg eloxiou a traxectoria do opiloto herculino e a paixón polo motor que percibe en España. El e Blomqvist aproveitaron a súa quenda de palabra para agradecer á organización o esforzo para reunir a catro campións do mundo nas Pontes.
A sorpresa da xornada correu a cargo de Biasion, que nun perfecto español sinalou a “increíble aficción que hay en A Coruña” e lembrou que “los rallys son importantes también por la promoción que se hace del territorio, ahora mucha gente en Italia ya conoce dónde está A Coruña”.
Despois da presentación desenvolveuse a experiencia TRS de pilotaxe deportiva, na que afeccionados seleccionados puideron completar voltas ao trazado nun Renault Clio RSR Rally2 acompañados por un instrutor profesional. A actividade deportiva continou cos adestramentos libres dos pilotos que competirán na xornada dominical.
Fan Zone para coñecer ás lendas do motor
A Festa do Motor contará cunha Fan Zone concibida como espazo de encontro entre os afeccionados e as grandes figuras do automobilismo. Haberá un período específico para que o público poida achegarse aos campións do mundo, conseguir os seus autógrafos e fotografarse con eles. A Fan Zone incluirá tamén photocall oficial, exposición de vehículos, un globo aerostático que- se a meteoroloxía o permite- permitirá ao afeccionados ver As Pontes desde o aire, merchandising e diferentes actividades promocionais.
Deste xeito, a Deputación quere reforzar o carácter da Festa do Motor como unha experiencia para toda a familia, máis alá da propia competición. A zona de restauración, con churrasco, polbo e bocadillos, permanecerá operativa durante toda a fin de semana, permitindo que afeccionados e familias poidan permanecer nas instalacións e gozar da programación sen necesidade de desprazarse.
O domingo chegará o momento central coa segunda edición do Rallyshow Deputación da Coruña. As instalacións abrirán ao público ás 9.00 horas e, ao longo do día, a competición irá alternando as diferentes mangas con exhibicións de Carcross, Drift e outras disciplinas do motor.
Tras os adestramentos libres e a manga clasificatoria da mañá, pola tarde disputaranse os oitavos e cuartos de final, as semifinais, a loita polo terceiro e cuarto posto e a gran final, prevista para as 17.45 horas. Ás 18.00 horas terá lugar a entrega de trofeos e ás 18.30 celebrarase unha última manga de exhibición cos pilotos convidados.
A programación complétase cunha exposición de vehículos históricos, clásicos, deportivos e de competición, dous simuladores profesionais de rally e numerosas propostas para o público familiar. Os máis pequenos dispoñen dun circuíto de educación viaria con karts a pedais, percorrido sinalizado e actividades sobre seguridade viaria e mobilidade responsable.
A música será a encargada de poñer o broche final á Festa do Motor. Ás 19.00 horas, Sés ofrecerá o concerto de clausura, pechando dous días de automobilismo, espectáculo, gastronomía e actividades para todos os públicos nas Pontes.