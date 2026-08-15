La Princesa de Asturias corona a una imperial CR Perillo

Perillo ha ganado las ocho regatas disputadas hasta la fecha LGT

El Muelle de la localidad asturiana de Castropol asistió este sábado a un momento histórico: el CR Perillo conquistó por primera vez la Liga Galega Feminina. A falta de una prueba.

Qué mejor regata que la Bandera Princesa de Asturias para coronar a la tripulación de la Santa Olalla de Lubre, la trainera que también había cruzado la meta en primer lugar en las siete carreras precedentes.

Al equipo oleirense ni siquiera le hacía falta ganar en casa del colista, el CM Castropol; le bastaba con rematar quinto, ya que, en caso de empate, lo máximo a lo que podría aspirar CR Chapela ganando ayer y la última prueba, Perillo sería igualmente campeón por mayor cantidad de victorias.

En las aguas cantábricas de la costa astur, las remeras entrenadas por Sebas Acerbi superaron al Chapela por tan solo 56 centésimas. Un final de infarto que dio paso al final más feliz posible.

Perillo se suma así a la exclusiva lista de campeonas de la LGF, competición que echó a andar en 2015, con solo tres participantes: Cabo da Cruz, San Martiño y Chapela, que remataron por ese mismo orden. También compitieron tres en 2016, con A Cabana Ferrol en el lugar de San Martiño, pero con la misma ganadora.

El club boirense lidera el palmarés, aunque para lograr el tercer título tuvo que esperar hasta 2020. Redondearía el repóker en los dos años siguientes. En 2023 empezó el reinado de Chapela, que en 2026 aspiraba al póker.

El grovense Mecos cuenta con dos entorchados (2017, cinco equipos en liza, y 2019, con uno más). El otro campeón es el CRN Riveira, en 2018, con media decena de traineras en competición.

Salgado-Perillo buscará ser campeón en Asturias Más información

Perillo gana así una de las dos ediciones con ocho participantes, cifra esta que solo se había dado en 2021 (el tope, diez, data de 2025, y en 2022 compitieron nueve barcos). Hasta el inicio de esta memorable temporada, el equipo oleirense solo había ganado una bandera, la cuarta del calendario de hace cinco años.

Su mejor clasificación anterior era el tercer puesto de la general, logrado en cinco ocasiones, 2024 (con siete equipos), 2021 (ocho), 2020 (seis), 2019 (seis) y 2018 (cinco).

Al otro lado de la balanza está la octava plaza en la general final de la temporada 2022, donde en solo dos de las doce regatas fue capaz de esquivar el farolillo rojo y la penúltima posición.

La pena es que Perillo no podrá ir más allá, a causa de un error administrativo: la inscripción para participar en el playoff, con la última o las dos últimas de la ACT y las dos primeras de la ETE (competición liguera compuesta por clubes vascos y cántabros), llegó fuera de plazo.

Liga Galega B

En la Liga Galega B, la tripulación masculina del CR Perillo se clasificó en la segunda posición de la Bandeira Marina Cabo de Cruz Concello de Boiro, se aseguró la segunda posición de la general y con ello la participación en playoff de ascenso a la Liga A, que se disputará los días 29 y 30 del presente mes en un escenario todavía por determinar.

La Santa Leocadia bogó en la segunda tanda, la de los cuatro mejores de la tabla, y solamente cedió ante la trainera dominante, la del CR Rianxo, que se impuso con gran holgura, más de 27 segundos de margen, y acaba la fase regular con seis puntos más.

Ambas lucharán por dos billetes para la primera categoría, en una serie en dos jornadas contra el colista y el penúltimo clasificados de la A, que ya son, respectivamente, CDD Cesantes y CM Castropol, pese a que resta una bandeira, hoy mismo en Boiro, antes de la traca final.