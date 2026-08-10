Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Autocross

Cerca de 6.000 personas presenciaron la 30ª edición del Autocross de Arteixo

Crsitian Escribano, Gabriel Serrano, Jordi Fortuny, Andrés Iglesias, Beto Lorenzo y Alejandro Riveiro triunfaron en el Circuito José Ramón Losada

Esther Durán
10/08/2026 17:12
Imagen de una de las finales de la prueba arteixana del Nacional
Imagen de una de las finales de la prueba arteixana del Nacional
Daniel Atan
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El trigésimo CEAX Autocross Arteixo forma parte ya de un bonito lugar en la historia de la disciplina tras un fin de semana apasionante tanto dentro como fuera de la pista, y es que 'la Catedral' volvió a hacer gala de su condición de circuito en el que todos quieren ganar.

Un lleno absoluto de un público (se rondaron las 6.000 entradas vendidas) pudo disfrutar de los casi 150 inscritos repartidos entre las seis divisiones presentes, todas ellas dejando para el recuerdo unas finales con acción prácticamente en todas las luchas por posiciones.

La jornada de cierre, especial por la celebración del aniversario de la prueba arteixana en el calendario del Campeonato de España CEAX-Loterías, arrancó con la primera de las batallas por el escalón más alto del podio, que no fue otra que la categoría de las promesas: la de Junior Carcross, donde Jordi Fortuny (MV Racing PRO) se impuso por un escaso margen de medio segundo al piloto portugués João Agra Traila (Yacarcross Supercrosscar), que a su vez superó a Xaquín Corbal (LifeLive TN11).

A continuación, los siempre vibrantes turismos de la División II dejaron un triunfo de Gabriel Serrano diez años después del anterior, y es que fue en 2016 cuando el piloto del Peugeot 106 GTI obtuvo su último triunfo en el Circuito José Ramón Losada, de Morás. Estuvo acompañado en el podio por Felipe Santos (Peugeot 106) e Iván Puig (Seat Ibiza Cupra).

La lluvia sorprendió a equipos y pilotos durante la finalísima de Carcross Series, complicando sobremanera el agarre de los participantes a medida que la pista se embarraba ante semejante chaparrón.

1000017799

Entre las condiciones complicadas sobresalió el piloto asturiano Andrés Iglesias (LifeLive TN11), que dejó a tres segundos y medio a su más inmediato perseguidor, Joan Aranda (Speedcar Wonder). El tercer escalón del podio lo ocupó el también asturiano Juan García (LifeLive TN11).

Tras el breve pero intenso paso de la lluvia por el José Ramón Losada, llegó el turno de los pilotos de Carcross, categoría apasionante en la que Alberto 'Beto' Lorenzo (LifeLive TN11), que ya había vencido en 2021 en la división de Carcross Series, se estrenó en el palmarés de 'la Catedral' en la división superior, superando con brillantez a Josep Arqué (Kincar KF) y al carralés Iván Ares (LifeLive TN11), uno de los hombres que comparten, con cinco, el récord histórico de victorias de la prueba arteixana del Nacional de autocross.

Imagen del podio de la prueba de la División I
Imagen del podio de la prueba de la División I
Daniel Atan

Los brutales monoplazas de la División Buggy hicieron las delicias de todos los desplazados al trazado con una final disputada hasta prácticamente la última curva entre Alejandro Riveiro (Hosek Aldepa) y Joan Enric de María (Alfa Racing). Un cara a cara que se llevó el piloto gallego, que vencía por primera vez en la categoría de buggys en una 'Catedral' volcada tras su triunfo. El tercer clasificado fue el también gallego Alejandro Bermúdez.

Por último, la División I se reservó un poco de adrenalina para cerrar la jornada de cierre. Cristian Escribano, un piloto ya habitual en el certamen y que se quedó a escasos centímetros del triunfo en 2025, pudo sacarse la espina y vencer a bordo de su Skoda Fabia S2000. Diego García (Citroën DS3) protagonizaría una gran remontada tras trompear en la primera vuelta y se aupó al segundo lugar del podio. Tercera, y tras una gran labor defensiva, acabó Yoanna Llorente (Peugeot 206 Proto), quien cerró el cajón de honor de los espectaculares turismo prototipos.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen de una de las finales de la prueba arteixana del Nacional

Cerca de 6.000 personas presenciaron la 30ª edición del Autocross de Arteixo
Esther Durán
De izquierda a derecha, Olivia Rey a caballo de Unai Cereijo; Adrián Blanco levanta a su hermana Marta con David Rama a sus pies; y Lucas Yáñez con Marta Fraga

Los siete magníficos del Maxia
María Varela
El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo

Seis de seis para Perillo: gana en Rianxo y mantiene el pleno de triunfos en la Liga femenina
María Varela
Guille Simón, con sus cuatro medallas del Campeonato de España

La doble cara de Guille Simón
María Varela