Cerca de 6.000 personas presenciaron la 30ª edición del Autocross de Arteixo

Imagen de una de las finales de la prueba arteixana del Nacional Daniel Atan

El trigésimo CEAX Autocross Arteixo forma parte ya de un bonito lugar en la historia de la disciplina tras un fin de semana apasionante tanto dentro como fuera de la pista, y es que 'la Catedral' volvió a hacer gala de su condición de circuito en el que todos quieren ganar.

Un lleno absoluto de un público (se rondaron las 6.000 entradas vendidas) pudo disfrutar de los casi 150 inscritos repartidos entre las seis divisiones presentes, todas ellas dejando para el recuerdo unas finales con acción prácticamente en todas las luchas por posiciones.

La jornada de cierre, especial por la celebración del aniversario de la prueba arteixana en el calendario del Campeonato de España CEAX-Loterías, arrancó con la primera de las batallas por el escalón más alto del podio, que no fue otra que la categoría de las promesas: la de Junior Carcross, donde Jordi Fortuny (MV Racing PRO) se impuso por un escaso margen de medio segundo al piloto portugués João Agra Traila (Yacarcross Supercrosscar), que a su vez superó a Xaquín Corbal (LifeLive TN11).

A continuación, los siempre vibrantes turismos de la División II dejaron un triunfo de Gabriel Serrano diez años después del anterior, y es que fue en 2016 cuando el piloto del Peugeot 106 GTI obtuvo su último triunfo en el Circuito José Ramón Losada, de Morás. Estuvo acompañado en el podio por Felipe Santos (Peugeot 106) e Iván Puig (Seat Ibiza Cupra).

La lluvia sorprendió a equipos y pilotos durante la finalísima de Carcross Series, complicando sobremanera el agarre de los participantes a medida que la pista se embarraba ante semejante chaparrón.

Entre las condiciones complicadas sobresalió el piloto asturiano Andrés Iglesias (LifeLive TN11), que dejó a tres segundos y medio a su más inmediato perseguidor, Joan Aranda (Speedcar Wonder). El tercer escalón del podio lo ocupó el también asturiano Juan García (LifeLive TN11).

Tras el breve pero intenso paso de la lluvia por el José Ramón Losada, llegó el turno de los pilotos de Carcross, categoría apasionante en la que Alberto 'Beto' Lorenzo (LifeLive TN11), que ya había vencido en 2021 en la división de Carcross Series, se estrenó en el palmarés de 'la Catedral' en la división superior, superando con brillantez a Josep Arqué (Kincar KF) y al carralés Iván Ares (LifeLive TN11), uno de los hombres que comparten, con cinco, el récord histórico de victorias de la prueba arteixana del Nacional de autocross.

Imagen del podio de la prueba de la División I Daniel Atan

Los brutales monoplazas de la División Buggy hicieron las delicias de todos los desplazados al trazado con una final disputada hasta prácticamente la última curva entre Alejandro Riveiro (Hosek Aldepa) y Joan Enric de María (Alfa Racing). Un cara a cara que se llevó el piloto gallego, que vencía por primera vez en la categoría de buggys en una 'Catedral' volcada tras su triunfo. El tercer clasificado fue el también gallego Alejandro Bermúdez.

Por último, la División I se reservó un poco de adrenalina para cerrar la jornada de cierre. Cristian Escribano, un piloto ya habitual en el certamen y que se quedó a escasos centímetros del triunfo en 2025, pudo sacarse la espina y vencer a bordo de su Skoda Fabia S2000. Diego García (Citroën DS3) protagonizaría una gran remontada tras trompear en la primera vuelta y se aupó al segundo lugar del podio. Tercera, y tras una gran labor defensiva, acabó Yoanna Llorente (Peugeot 206 Proto), quien cerró el cajón de honor de los espectaculares turismo prototipos.