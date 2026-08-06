Los motores empiezan a vibrar en Morás de cara al Nacional

Los aficionados tendrán que esperar hasta la tarde de este viernes para ver a los pilotos en la pista AEIG

El Circuito José Ramón Losada, de Morás (Arteixo), empezó este jueves a rugir de cara a la prueba del Campeonato de España CEAX, que el sábado vivirá las mangas clasificatorias y el domingo las finales.

Esta primera jornada, huérfana de toda competición, estuvo enfocada a las verificaciones administrativas y técnicas, que se prolongarán hasta este viernes, las que dirán si los vehículos son aptos para luchar por la victoria en la cita del Nacional a la que precedieron las celebradas en Esplús (Huesca), Talavera de la Reina (Toledo) y Carballo.

En la segunda jornada, a partir de las 15.30 horas, tendrán lugar los entrenamientos oficiales de todas las categorías.

La Peña Autocross Arteixo, escudería organizadora de la prueba, afronta así una carrera que está de aniversario, y es que su trigésima edición del Nacional, cuya presencia en el calendario del mismo ha sido prácticamente de manera ininterrumpida.

El Circuito José Ramón Losada, de Morás, conocido como ‘la Catedral’ del autocross, vuelve así a ser el epicentro de la disciplina a nivel español durante un fin de semana que, el pasado año, reunió a 145 pilotos participantes entre las seis categorías en liza.

Récord de participación

Una cifra que, en 2026, todo apunta a que será superada, ya que las prelistas de inscritos recogen casi 100 vehículos registrados entre las tres divisiones de Carcross (Carcross, Carcross Series y Júnior Carcross), más de quince superbuggys y cerca de 50 turismos entre las Divisiones I y II.

Una cifra muy lejana de los 67 participantes en la primera visita del certamen nacional a Arteixo en el año 1996, también en el circuito de Morás. El crecimiento del interés y la competitividad ha sido meteórico, y este treinta aniversario, que cuenta con récord de inscritos, supondrá una buena muestra de ello con una edición que promete carreras apasionantes y un gran ambiente tanto en el trazado como en la localidad de Arteixo.

El pasado año, los vencedores en las distintas categorías fueron Sabino García (Citroën DS3 Proto) en la División I, Jonathan Vázquez (Peugeot 206 RC/GTI) en la División II y Carlos Mallo (Hosek Porsche) en División Buggy.

En lo referente a los carcross, Quim González (Speedcar Wonder) se impuso en Carcross, Óscar Fuertes (LifeLive TN11) en Carcross Júnior y Diego García (LifeLive TN11) en Carcross Series, resaltando el doblete familiar de los García en turismos y monoplazas.

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Al José Ramón Losada llegarán como líderes de las diferentes clasificaciones generales los siguientes pilotos: Roberto Martínez (División I), Joan Salichs (División II), Joan de María (Buggy), Quim González (Carcross), Daniel Gabari (Carcross Series) y Manuel Bermúdez (Carcross Júnior).

Como aperitivo, la Peña Autocross Arteixo realizó un especial de radio en la emisora Cuac FM, en el que invitó tanto a pilotos y a miembros de la organización para charlar distendidamente sobre la prueba. Además, el pasado sábado se celebraron unos entrenamientos libres para que los pilotos inscritos que lo deseasen pudieran probar el trazado.

Iván Ares, durante una carrera de autocross Nacho Carballeira

Ambicioso Ares

Entre los participantes que más expectación levantan está el carralés Iván Ares, excampeón de España de ralis y una de las leyendas de Morás, gracias a sus cinco victorias –tope de la prueba arteixana compartido con Perfecto Calviño, Joan Serrat y Víctor Álvarez–, todas en ellas en la modalidad de Carcross.

”Correr en Arteixo siempre es muy especial porque es ‘la Catedral’ y sentir el empuje de nuestra afición te da una motivación extra. Llegamos con muy buenas sensaciones y sabemos que, si se nos da bien este fin de semana y rematamos con buen pie las dos citas que quedarán después, tenemos opciones reales de pelear por el título. Aun así, la categoría de Carcross está apretadísima y no podemos pensar más allá del presente. Queremos ir carrera a carrera, estar muy concentrados en cada manga clasificatoria y buscar el mejor resultado posible. Saldremos a por todas desde el primer metro”, declaró Ares, tercero en la general, a 53 puntos del líder.

Nueve posiciones más abajo figura Antón Muiños, ganador en 2015 y otro de los pilotos muy queridos por la afición coruñesa. “Llegamos en un gran momento de forma y con mucha confianza en el trabajo que estamos realizando con el FX01. Ya pudimos subir al podio aquí en el Gallego, pero el Nacional exige un punto más de precisión desde la primera sesión de calificación”, indicó.

“Queremos tener un fin de semana limpio, clasificarnos bien en las mangas para salir lo más adelante posible en la final y pelear por dar una alegría a toda la afición que nos estará apoyando desde las gradas”, agregó el piloto cambrés, que acumula 22 puntos, por 111 del que encabeza la general, Quim González, quien supera en 24 al segundo clasificado, Josep Arqué.