Carlos Martínez: “Es un final de ciclo que asumo con mucha paz”

Acción de Carlos Martínez en la final de la Copa del Mundo 2025, en la que la España capitaneada por el coruñés se impuso a la selección de Estados Unidos FIBA

Carlos Martínez Pardo (A Coruña, España, 19 de enero de 1996) anunció el pasado 21 de julio su retirada, en principio únicamente de la selección española de 3x3, de la que era el capitán y con la que el verano de 2025, en Mongolia, tocó el cielo al proclamarse, por primera vez en la historia, campeona del mundo. El tiempo dirá si mantiene viva la llama deportiva a nivel de clubs.

El canterano del Básquet Coruña, del que salió muy joven rumbo al Baskonia y en el que no pudo triunfar en edad sénior, es un multiempresario de éxito; tanto que a finales del pasado junio ingresó por primera vez en el top-30 del prestigioso Forbes Under 30, uno de los rankings internacionales de referencia para identificar a los jóvenes emprendedores y líderes empresariales que están transformando sus industrias. Una de sus empresas, Wellbeinn, ha pasado en dos años de facturar 100.000 euros a superar los cinco millones en lo que va del presente año.

¿Por qué toma la decisión de abandonar la selección?

Es una decisión que, ante todo, trato de tomar con naturalidad. Llega un punto en la vida y en el deporte en el que simplemente tienes que saber escucharte. Si me pongo a analizarlo en frío, seguramente te podría dar muchísimas razones lógicas de por qué sí debería seguir, y muchas otras de por qué no. Pero la verdad es que, muy dentro de mí, siento que ha llegado el momento de cerrar esta etapa. Es un final de ciclo que asumo con mucha paz. Sé que, por mi forma de ser, mi día a día y mis proyectos, no me voy a aburrir ni mucho menos, pero sentía que era la hora honesta de dar el paso.

¿Qué balance hace de todos estos años?

El balance es inmejorable. He tenido el privilegio de vivir el crecimiento espectacular del 3x3 desde dentro, ayudando a profesionalizarlo y a poner a España en el mapa internacional. Han sido años de muchísimo sacrificio y de una exigencia absoluta, pero el orgullo de haber representado a mi país y de haber compartido este camino con la Federación y mis compañeros supera cualquier desgaste físico o mental.

Ha ganado dos medallas y ha liderado el ranking español cuatro años, ¿es éxito la palabra para calificar el ciclo?

Te diría dos palabras ha sido esfuerzo y diversión. Y no solo por el palmarés, que al final son los datos que quedan en un sitio ahí guardados, sino por el legado. Éxito es ver cómo las nuevas generaciones ahora ven el 3x3 como una salida profesional real y atractiva. Las medallas son simplemente la consecuencia visible de todo ese trabajo invisible.

¿Le queda la espinita de no haber llegado a los Juegos? En caso afirmativo, ¿no se veía con fuerzas para intentar llegar a 2028?

Cualquier deportista de élite sueña con unos Juegos Olímpicos; mentiría si dijera que no es un objetivo precioso. Pero como te decía antes, hay que saber escucharse. Llegar a Los Ángeles 2028 exige un compromiso físico y mental absoluto durante los próximos años. Ahora mismo, mi cuerpo y mi cabeza me piden cerrar esta etapa. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía, sin dejarme nada dentro, y por eso no me queda ninguna espinita.

¿Qué sensaciones genera levantar un trofeo de campeón del mundo?

Es una explosión de emociones difícil de describir. En ese segundo en el que levantas el trofeo, te pasan por la cabeza todos los madrugones, los entrenamientos al límite, los viajes interminables, el cansancio acumulado y el apoyo incondicional de los tuyos. Es la confirmación definitiva de que todo ese esfuerzo brutal que has invertido ha valido la pena. Es tocar el techo de tu deporte.

¿Qué se lleva de esta etapa en la selección más allá, que no es poco, de las medallas?

Las personas y las experiencias. A nivel humano, me llevo amistades profundas, el respeto de compañeros y rivales, y una excelente relación con personas muy importantes del baloncesto español que antes solo veía en la tele. Ese es el verdadero trofeo que te queda cuando las luces del pabellón se apagan.

¿Seguirá compitiendo a otros niveles?

No lo he decidido al cien por cien, pero es probable que al final de esta temporada deje de competir [milita en el Lausanne suizo, equipo que compite en el FIBA 3x3 Wolrd Tour] y tener una dedicación profesional. Pero no lo sé aún. Me escucharé. El deporte siempre va a ser un pilar fundamental en mi vida.

¿Por qué tomó la decisión en su momento de hacer el all in por el 3x3?

Bueno, como sabes, mi última etapa en el 5x5 fue en Coruña y no fue bien. A partir de ahí tomo la decisión de intentar reinventarme y apostar por algo diferente. No lo pasé bien. Pero vi en el 3x3 una disciplina que empezaba a despuntar y que podía encajar conmigo. Me ofrecía la oportunidad de construir algo casi desde cero y de ser protagonista en un formato mucho más dinámico, en lugar de forzar mi encaje en una rueda del 5x5 donde ya no me sentía tan realizado. Fue un salto de fe en ese momento, pero mirando atrás, hacer ese all in fue la mejor decisión deportiva que pude tomar.

¿Qué tiene el 3x3 que no tenía para usted el 5x5?

Por un lado, el estilo de vida. Por otro, a nivel de juego, es pura adrenalina y responsabilidad constante. En el 3x3 no te puedes esconder en ningún momento; estás expuesto en cada jugada, tanto en ataque como en defensa. La toma de decisiones es vertiginosa, el desgaste físico es muchísimo más intenso en tramos cortos y no hay tiempos muertos que te salven si el equipo entra en una mala dinámica. Esa autonomía que te exige en la pista y ese ritmo frenético lo hacen único y espectacular