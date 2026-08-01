Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Autocross

La prueba arteixana del Nacional apunta a un nuevo tope de participación

La cifra de vehículos preinscritos ronda los 165 | El Circuito de Morás acoge este sábado unos entrenamientos libres de cara a la esperada trigésima edición (6 al 9 de agosto)

Esther Durán
01/08/2026 05:00
Imagen de una prueba de la pasada edición del CEAX Autocross de Arteixo
Imagen de una prueba de la pasada edición del CEAX Autocross de Arteixo
Nacho Carballeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Agosto supone la llegada del Campeonato de España de Autocross-CEAX Loterías a la localidad de Arteixo, que acogerá la cuarta ronda de la temporada 2026 del certamen nacional tras las visitas a Esplús (Huesca), Talavera de la Reina y Carballo.

La Peña Autocross Arteixo, escudería organizadora de la prueba, afronta así una carrera que está de aniversario, y es que es la trigésima de un Nacional cuya presencia en el calendario ha sido prácticamente de manera ininterrumpida.

El Circuito José Ramón Losada, de Morás, conocido como ‘la Catedral’ del autocross, volverá a ser el próximo fin de semana el epicentro de la disciplina a nivel español durante un fin de semana que el pasado año  reunió a 145 pilotos participantes entre las seis categorías en liza.

Una cifra que, en 2026, todo apunta a que será superada, ya que las prelistas de inscritos muestran casi 100 vehículos registrados entre las tres divisiones de Carcross (Carcross, Carcross Series y Júnior Carcross), más de quince superbuggys y cerca de 50 turismos entre las Divisiones I y II.

Una cifra muy lejana de los 67 participantes en la primera visita del certamen nacional a Arteixo en el año 1996, también en el circuito de Morás. El crecimiento del interés y la competitividad ha sido meteórico, y este treinta aniversario supondrá una buena muestra de ello con una edición que promete carreras apasionantes y un gran ambiente tanto en el trazado como en la localidad coruñesa.

El gran día de los García en Arteixo

Más información

Nani Roma, de la tierra del Dakar a la de Arteixo

Más información

Repasando la edición de 2025, los vencedores en las distintas categorías fueron Sabino García (Citroën DS3 Proto) en la División I, Jonathan Vázquez (Peugeot 206 RC/GTI) en la División II y Carlos Mallo (Hosek Porsche) en División Buggy.

En lo referente a los carcross, Quim González (Speedcar Wonder) se impuso en Carcross, Óscar Fuertes (LifeLive TN11) en Carcross Júnior y Diego García (LifeLive TN11) en Carcross Series, resaltando el doblete familiar de los García en turismos y monoplazas.

La competición se desarrollará del 6 al 9 de agosto, arrancando desde el jueves con las verificaciones administrativas y técnicas, que se prolongarán hasta el viernes, día en que tendrán lugar los entrenamientos reglamentarios. El sábado concentrará el grueso de la acción, con las mangas clasificatorias, culminando el domingo con las finales.

Al José Ramón Losada llegarán como líderes de las diferentes clasificaciones generales los siguientes pilotos: Roberto Martínez (División I), Joan Salichs (División II), Joan de María (Buggy), Quim González (Carcross), Daniel Gabari (Carcross Series) y Manuel Bermúdez (Carcross Júnior).

Como aperitivo, la Peña Autocross Arteixo realizó un especial de radio en la emisora Cuac FM, en el que invitó tanto a pilotos y a miembros de la organización para charlar distendidamente sobre la prueba.

Además, este sábado se celebrarán unos entrenamientos libres para que los pilotos inscritos que lo deseen prueben un Circuito José Ramón Losada. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen de una prueba de la pasada edición del CEAX Autocross de Arteixo

La prueba arteixana del Nacional apunta a un nuevo tope de participación
Esther Durán
Miguel Fernández Vasco, durante una de las mangas de la primera jornada

Miguel Fernández Vasco se muestra imparable en el arranque de la Copa de España de Finn
Manuel Seoane
El ideal gallego

La pelea por el título nacional del peso superligero cambia de escenario
Sergio Baltar
Olmo de Paz y Christian Ledesma, en el pesaje del Campeonato de España superligero

Olmo de Paz aspira el Campeonato de España superligero este viernes en A Coruña
Sergio Baltar