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Triatlón

El oleirense Andrés Prieto se cuelga la plata continental en el relevo mixto

El cuarteto español se quedó a la seis segundos del título, que conquistó el conjunto de Hungría

Chaly Novo
Chaly Novo
01/08/2026 19:28
Andrés Prieto, con sus compañeros en el podio de Elblag
Andrés Prieto, con sus compañeros en el podio de Elblag
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El oleirense Andrés Prieto, junto con Ana Carballo, Alejandra Seguí y Pelayo González, se colgó la medalla de plata de relevo mixto élite en los Europeos de Elblag (Polonia).

El cuarteto español, que paró el crono en una hora, 29 minutos y 27 segundos, solo cedió ante el de Hungría (Marta Kropko, Mark Devay, Fanni Szalaiy Csongor Lehmann), cuyo último relevista, Lehmann, cruzó la línea de meta seis segundos antes que el cuarto español, Pelayo González, a pesar de que la posta del madrileño con raíces lucenses –que había sexto en la prueba individual, justo por delante de Prieto– fue 24 segundos más rápida que la del magiar, uno de sus principales rivales en las pruebas de la Copa del mundo

Al tercer escalón de podio se encaramó, con un registro de 1h 29:41, el equipo de Alemania formado por Selina Klamt, Benedikt Bettin, Julia Bröcker y Jan Scheffold. 

El equipo sénior replicó lo hecho unas pocas horas antes por un júnior de marcado acento gallego, el que aportaron la marinense Candela Sánchez Touza y el pontevedrés Lucas García Picón, que junto con la pucelana Alba Núñez y el valenciano Xavi Cabanilles subieron al segundo cajón del podio, con un tiempo de una hora, 31 minutos y tres segundos.

Un registro 18 segundos superior al firmado por el cuarteto británico compuesto por Emma Graham-Brown, Reuben Wadey, Kitty Scott y Lucas Gorrill. Completaron el podio, con una marca de 1h 31:12, los franceses Anouk Rigaud, Gabin Yonnet, Léa Reviglio y Leni Remer-Mancini.

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