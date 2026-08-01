El noiés Caetano Horta y el moañés Rodrigo Conde se dan un baño de plata en Varese

Caetano Horta y Rodrigo Conce celebran la plata continental lograda en Varese FEDEREMO

El remo español logró este sábado un nuevo éxito internacional, en este caso en los Campeonatos de Europa de Varese (Italia). Un éxito con acento gallego: el noiés Caetano Horta y el moañés Rodrigo Conde se colgaron la medalla de plata en la categoría de doble scull.

Tras quedarse a las puertas del podio hasta en dos ocasiones esta temporada en el circuito de la Copa del Mundo, en el que ocuparon la cuarta posición en la cita inaugural de Sevilla de finales de mayo y en el cierre, el pasado junio en Lucerna (Suiza), la dupla gallega consigue su primer metal en el año de su estreno como tal.

Los gallegos, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 lograron diploma en botes distintos, Conde en doble scull pesado y Horta en doble scull ligero, refrendaron en la final las excelentes sensaciones de las semifinales, donde marcaron el segundo mejor tiempo de todos los participantes.

El bote español se posicionó en puestos de medalla desde el inicio de una carrera por el oro en la que ya era segundo al paso por el primer 500, puesto que no abandonó hasta la llegada. Los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov no dieron opción y lideraron con autoridad la final, imponiéndose con un registro de 6:04.45, el mejor de la semana. A menos de dos segundos (6:06.22) entraron Horta y Conde.

El bronce se lo quedaron dos las leyendas, los croatas Martin y Valent Sinkovic, campeones olímpicos, mundiales y europeos, quienes con 6:08.35 superaron a las tripulaciones de Rumanía, Italia y República Checa.

Conde logra así su tercera plata europea en doble scull tras las logradas en 2022 y 2024 junto al catalán Aleix García. Por su parte, Horta, que fue campeón europeo júnior en doble scull en 2020, estrena su palmarés continental a nivel absoluto.