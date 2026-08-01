El coruñés Miguel Fernández Vasco acelera hacia lo más alto del podio

Imagen de archivo de Miguel Fernández Vasco RCNC

El herculino Miguel Fernández Vasco (Real Club Náutico de La Coruña), vigente campeón de la Copa de España de la clase Finn, continúa con la racha que le debería llevar a renovar su título en la cita que se celebra estos días en aguas de su ciudad, un certamen enmarcado en la Semana Abanca 2026.

Fernández Vasco, bronce mundialista en 2023, se superó a sí mismo en la segunda jornada de competición, al ganar las tres mangas sabatinas. En la primera, se había impuesto en la dos primeras y acabó segundo en la última.

Con vientos uniformes del nordeste de 12 nudos en la ría coruñesa, la jornada arrancó a las 11.00 horas. El herculino, también campeón de España en cinco ocasiones y de Europa en una, suma cinco puntos, justo la ventaja que le saca al segundo clasificado, el balear Alejandro Cardona, precisamente el vencedor de la tercera manga del viernes. Completa el podio provisional otro coruñés del RCNC, David Rivero.

Miguel Fernández Vasco se muestra imparable en el arranque de la Copa de España de Finn Más información

Este domingo, a las 11.00 horas, está previsto, siempre que las condiciones lo permitan, el inicio de la primera de las tres últimas mangas de la Copa de España. La ceremonia de entrega de trofeos, programada para las 18.00, tendrá lugar el Edificio Deportivo del RCNC.

En el otro evento de esta etapa de la Semana Abanca, el Meeting de Optimist-Trofeo Aurelio Fernández Lage, las condiciones de viento y mar fueron generosas en el inicio de la competición.

Alejandro Alonso (Monte Real Club de Yates de Baiona) es el líder tras conseguir un segundo, un tercero y quinto puestos. Segunda marcha Aroa Pérez Lorenzo (Real Club Náutico de Sanxenxo), gracias a un primero, un séptimo y un tercero. Completa el podio provisional el mallorquín Darío Trapero (San Antonio Playa), que cosechó dos segundos y un décimo segundo. Para la jornada de este domingo están previstas tres regatas más.