Miguel Fernández Vasco se muestra imparable en el arranque de la Copa de España de Finn

Miguel Fernández Vasco, durante una de las mangas de la primera jornada Manuel Pedro Seoane

Miguel Fernández Vasco (Real Club Náutico de La Coruña), vigente campeón de la Copa de España de la clase Finn, no defraudó a los aficionados herculinos en la primera jornada de la edición 2026, encuadrada en la Semana Abanca, en la que comenzó con autoridad la defensa del título.

Dos primeros puestos y un segundo le sitúan en el liderato de la general, con el ibicenco Alejandro Cardona a dos puntos de distancia.

Se celebraron tres mangas. La primera con vientos de quince nudos del noroeste; la segundo con apenas catorce y de similar componente, y en la última con menor intensidad, lo que indica, visto lo visto, que el las posibilidades de los perseguidores del regatista local están en el poco viento.

Fernández Vasco, ganador en trece ocasiones de la Copa de España, en seis del Nacional y una vez campeón de Europa, se anotó la manga inaugural por delante de Gerardo Seelinger (Náutico de Barcelona) y de su paisano y compañero en el RCNC, David Rivero.

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En el segundo acto repitió el medallista de bronce en el Mundial de 2023, que en el tercero solo cedió ante Cardona. Tercero en la general marcha otro navegante del club anfitrión, Ignacio Jacobo Nieto, a siete puntos de Fernández Vasco.

Este sábado se celebra la segunda jornada, con inicio a las 11.00, la misma para la final del domingo.

Meeting de Optimist

En el Meeting Optimist Aurelio Fernández Lage, las regatas comienzan a las 14.00 horas de este sábado, con una programación de seis mangas en total (tres para cada jornada, pues la segunda parte será el domingo con inicio a las 11.00).

Con las nuevas incorporaciones en la lista de inscritos, están confirmados los tres mejor posicionados del ranking federativo: el número 1 que es Pablo Gago (RCNC); el número 2 Jose Ríos Montes (RCN Vigo) y el también herculino Federico Pardo Solórzano (RCNC).

Otros de los que estarán luchando por acabar arriba en la general son Sofía Nuñez (Náutico de Madrid) y dos regatistas del Monte Real Club de Yates de Baiona, Alejandro Alonso y Martín Barros, que se han inscrito a última hora, al igual que algunos del RCN de Sanxenxo, del Marítimo de Canido vigués, el Marítimo de Oza y el Marina Coruña.