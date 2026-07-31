La pelea por el título nacional del peso superligero cambia de escenario

Imagen de archivo del púgil gallego Olmo de Paz AEIG

El gallego Olmo de Paz y el madrileño Christian Ledesma pelearán este viernes 31 de agosto por el cinturón de campeón de España profesional del peso superligero (64 kilos). Pero no lo harán en el lugar programado inicialmente, el Bellini Rooftop, ya que, según Urbanismo del Concello da Coruña, el recinto no reunía las medidas de seguridad necesarias para el número de localidades vendidas, más de medio centenar.

Por ello, la organización del evento, que cuenta con varios combates más, ha trasladado la velada al gimnasio FightFactory. El horario no sufre cambios y los púgiles empezarán cruzar guantes a las 20.00 horas.

La organización pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los aficionados.

Por su parte, la propiedad del Bellini Rooftop contradice al Concello. Asegura que amplió, a requerimiento de Urbanismo, el Seguro de Responsabilidad Civil (SRC), y que lo envió al ente, así como ya estaba mandado el Plan de Prevención. Pero el desde el consistorio se alegó, según la propiedad del escenario original, que no se habían presentado el SRC y otro documento necesario para la aprobación.

Los dos llegan como aspirantes al título después de que el vigente campeón lo dejara vacante. De Paz tiene un balance de 14 victorias, siete de ellas por KO, y dos derrotas. El de su rival es de 8-2, con dos triunfos por la vía rápida.

En la jornada del jueves se llevó a cabo el pesaje de los contendientes. Ambos marcaron en la báscula menos de los 64 kilos establecidos como límite y están en condiciones de dar espectáculo esta noche.

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