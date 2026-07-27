El autocross de Arteixo se prepara para celebrar la trigésima edición de su cita con el Campeonato de España

Carrera en el circuito José Ramón Losada de Arteixo PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO

La Peña Autocross Arteixo ya ultima los preparativos para una de las paradas más emblemáticas del Campeonato de España de Autocross. La edición de este año, el 30 CEAX Autocross Arteixo, conmemora las tres décadas de la prueba en tierras gallegas. Ganar en la denominada 'Catedral' es el gran anhelo de cualquier equipo o piloto, consolidando a esta carrera como un hito perseguido por todos en el motor nacional.

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La trayectoria de la prueba, iniciada en 1996 en el Circuito de Morás y trasladada en el 2000 al trazado José Ramón Losada, solo se vio interrumpida por la crisis sanitaria de 2020. El crecimiento de la misma ha sido exponencial: de los 67 inscritos en la primera edición se pasó a los cerca de 150 del año pasado, con lista de espera incluida. Para este 2026, el objetivo es igualar ese éxito y festejar treinta años de duelos en tierra arteixana y prácticamente un sentimiento de devoción por el automovilismo.

Echando la vista atrás a los ganadores de 2025, el cuadro de honor lo encabezaron Sabino García (Citroën DS3 Proto) en División I, Jonathan Vázquez (Peugeot 206 RC/GTI) en División II y Carlos Mallo (Hosek Porsche) en División Buggy. Por su parte, Quim González (Speedcar Wonder) se impuso en Carcross, Óscar Fuertes (LifeLive TN11) en Carcross Junior y Diego García (LifeLive TN11) en Carcross Series, resaltando el doblete familiar de los García en turismos y monoplazas.

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La competición oficial se desarrollará del 6 al 9 de agosto, convirtiendo a Arteixo en el epicentro del autocrós español. Tras las verificaciones y entrenos reglamentarios entre jueves y viernes, el sábado concentrará el grueso de la acción con las mangas clasificatorias, culminando el domingo con las finales. Como antesala, el 1 de agosto se celebrarán unos entrenamientos libres para que los participantes prueben un Circuito José Ramón Losada que este año está de aniversario.